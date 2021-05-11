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Двухлетняя девочка выпала из окна во Львове: полиция нашла виновного в трагедии

Новина українською → Львов, Вторник 11 мая 2021 15:26
Двухлетняя девочка выпала из окна во Львове: полиция нашла виновного в трагедии Во Львове по вине матери погибла двухлетняя девочка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома во Львове и погибла. Трагедия произошла рано утром 10 мая. Полиция заподозрила мать в совершении преступления, так как была информация о том, что женщина страдает психическим заболеванием и неадекватно вела себя сразу после происшествия.

В Национальной полиции Львовской области провели тщательное расследование и выяснили все обстоятельства трагедии. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации.

Мать погибшего ребенка действительно виновата в том, что произошло. На момент падения девочки из окна она была нетрезвой и крепко спала, а малышка осталась без присмотра.

Девочка влезла на окно на 8 этаже и выпала вниз. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Мать после трагедии вела себя неадекватно – она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении, но полиция ее быстро отыскала и задержала.

38-летней женщине сообщили о подозрении по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали соседи, мать регулярно злоупотребляла спиртным, и семья состояла на учете у ювенальных служб. Кроме погибшей девочки, в семье есть еще один ребенок. Детей во дворе на прогулке с родителями видели редко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Одессой 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище.

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