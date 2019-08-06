На двох популярних курортах "втекло море": відпочиваючі в шоці

Шторм, який пройшов на вихідних по курортах на узбережжі Чорного та Азовського морів неабияк налякав відпочиваючих. І після того, як сильний вітер і дощ пішли, проблем у туристів не зменшилося, пише "КП в Україні".

Так, у Кирилівці після шторму зникли всі медузи, однак виявилася інша проблема – вода відступила на Федотовій косі настільки далеко, що відпочиваючим доводиться далеко заходити в море, щоб насолодитися купанням.

Відео: YouTube/Інна Новікова

Схожа картина виявилася також у Генічеську і біля озера Сиваш. Між двома мостами в протоці Тонкій води залишилося зовсім небагато.

Вода в Азовському морі "втекла" (Відео:YouTube/Zoo)

І як кажуть старожили, для цих місць – це нетипове явище. Шоковані туристи використовують таку можливість, щоб зробити гарні фотографії на тлі новоутворених пейзажів.

Надвечір 6 серпня відпочиваючі повідомили, що вода в морі біля Генічеська стала не просто теплою, а гарячою. І разом з водою повернулися і медузи.

А ось найбільше не пощастило туристам і жителям Одеси. Потужний суботній шторм прорвав кілька каналізаційних колекторів, змив з вулиць сміття і нечистоти і погнав все це у морі, повідомляє ТСН.

В результаті найпопулярніші одеські пляжі, Аркадія, Лузанівка і Крижанівка перетворилися на смітники. Запах біля них стоїть огидний, а хвилі місцями істотно змінюють свої звичні кольори.

"Фактично люди зараз купаються у фекальних водах. Можуть бути умовно патогенні мікроорганізми, які можуть призводити до розвитку епідемій. Треба було проводити аналіз не тільки цих речовин, але і вміст солей важких металів, органічних речовин", - пояснив еколог Владислав Балинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі пройшов страшний шторм – шокуючі фото наслідків з'явилися в мережі.

А також розповідали про те, що ураган під Одесою забрав життя місцевого жителя.