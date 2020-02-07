Подвійних платіжок за газ скоро не буде: в чому суть нововведення

Плата за доставку газу скоро буде об'єднана в одну загальну квитанцію. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в парламенті під час години запитань до уряду.

За словами прем'єра, послуга залишиться розділеною, як і раніше, але українці будуть отримувати тільки одну квитанцію - за доставку і споживання "блакитного палива". На думку Гончарука, це допоможе уникнути плутанини.

Кабінет міністрів вже працює над тим, щоб об'єднати плату за обидві послуги в один документ.

"Дві платіжки - це правильний крок, але дійсно, вірніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - зазначив прем'єр.

Відзначимо, що рішення про поділ платіжок за розподіл газу і його споживання прийняла НКРЕКП наприкінці грудня 2019. При цьому субсидії та пільги в платіжках за доставку газу в січні враховані не були, але в лютому очікується перерахунок.

Нагадаємо, здвоєні платіжки за газ українці почали отримувати в січні 2020 року. У нових квитанціях пропонується оплатити послугу з доставки газу двома способами. Можна перераховувати гроші щомісяця, а можна заплатити відразу за півроку (січень - червень 2020). Таким чином користувачам пропонують заощадити на комісії.