Двійнята з Волині здобули максимальні результати на ЗНО: 600 балів на двох (відео)

Двійнята закінчили Волинський науковий ліцей-інтернат. Як вони розповіли, у класі сиділи за однією партою, проте списувати один одному не давали.

Якими були результати ЗНО

Олена Костюк склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови і літератури – на 197.

Її брат Андрій Костюк отримав максимальні 200 балів на тесті з географії. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін – англійську написав на 197 балів, математику – на 198.

Фото: двійнята з Волині склали ЗНО на максимальні бали (suspilne.media)

За словами Олени, їй завжди легко давалась математика, англійською давно займається, а до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року.

Вчителька математики Анастасія Букаревич каже, що очікувала таких результатів від своїх учнів. Також вона зазначила, що пізно ввечері після ЗНО учні їй зателефонували, і Андрій розповів, що відразу знайшов свою помилку. А от в Олени вчителька сподівалась, що буде 200 балів.

Фото: двійнята з Волині склали ЗНО на максимальні бали (suspilne.media)

Де планують навчатися двійнята

Випускники хочуть навчатися в одному зі столичних вишів, Андрій обрав юридичний факультет, а Олена хоче стати психологом.

"Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом будувати нашу державу", – відповів Андрій Костюк.

Цікаво, що поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій – спортом.