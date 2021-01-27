Палац Путіна повністю відтворили в Minecraft: є навіть "склад бруду"

Розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику повністю відтворили в популярній комп'ютерній грі Minecraft. Величезний розкішний будинок відобразили у грі в самих точних деталях, тут навіть є "склад бруду".

Відео опублікувала команда TeamCIS на YouTube, яка відтворює створені людиною споруди в рамках проекту Build The Earth.

"Ми – команда TeamCIS, і ми побудували палац Путіна в Minecraft в масштабі 1:1 в найдрібніших деталях на єдиній карті світу з дотриманням усіх пропорцій і розмірів", - йдеться в повідомленні команди.

Палац Путіна відтворили в Minecraft

До речі, всередині шикарного особняка Minecraft намагалися побудувати всі головні приміщення з розслідування Навального: тут і театр, і басейн з колонами, і червона кімната з жердиною, і навіть "склад бруду".

У коментарях до відео користувачі епічно глузують і сміються.

Я вже повідомив Пєскову, він сказав це не правда і відеомонтаж.

А зруйнувати його можна? Або заселити нормальними людьми?

В домашньому театрі повинні висіти сині труси в рамочці.

А де устрична ферма???

Нагадаємо, що Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував дослідження про розкішний палац в Геленджику, який належить президенту Володимиру Путіну. Його площа становить 17691 кв. м.

Антикорупціонери називають цей палац державою в державі "найбільшим путінським секретом". За їх словами, на резиденцію витратили 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів).

Варто відзначити, що в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна і заявили, що це не правда.

Раніше у Путіна зробили заяву через арешту Навального і протестів в Росії.