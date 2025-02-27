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Двукратный обладатель "Оскара" и его жена найдены мертвыми: что известно

Джин Хэкмен и Бетси Аракава умерли (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Умер легендарный актер Джин Хэкмен. 95-летнюю голливудскую звезду и его 63-летнюю жену нашли без признаков жизни в их доме.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.

Супругов обнаружили мертвыми 27 февраля. Сообщается, что рядом с парой лежал бездыханный труп их собаки...Джин Хэкмен и Бетси Аракава (фото: Getty Images)

Местные СМИ отмечают - никаких подозрений относительно криминала не усматривается. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что люди ушли из жизни не от насильственной смерти.

"Точную причину установим позже. Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти и ждем одобрения ордера на обыск", - заявил правоохранитель.

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