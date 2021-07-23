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Двоє дівчат-підлітків спалили футболку з гербом України: "мені було боляче"

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П'ятниця 23 липня 2021 09:59
Двоє дівчат-підлітків спалили футболку з гербом України: "мені було боляче" Дві дівчини поглумилися над національним символом України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У соцмережах з'явилося відео, як дві дівчини спалюють футболку з гербом України. Подивитися це відео в Instagram неможливо, через те, що він закритий.

Ролик опублікували в Telegram-каналі "Катарсис".

У ролику показано, як одна з дівчат дістає сірники і підпалює футболку з гербом. Інша ж, сміється і тримає річ.

Пізніше опублікували спілкування підлітка з користувачами, які зробили їй зауваження, що герб – це святе. У відповідь дівчина заявила, що їй "по**й" на герб.

"Це футболка колишнього, мені боляче було дивитися на неї", – розповіла вона.

Вибачення дівчини

Пізніше дівчина вибачилася за свій вчинок і сказала, що щиро просить вибачення.

У коментарях користувачі відреагували на дії підлітків.

  • Треба почати чемпіонат на швидкість перевзування.
  • Я розумію пацана, який носив футболки з гербами, чому він її кинув...
  • Чесно: не щирі ці вибачення. Це тільки для того, щоб від неї люди відстали. Не вірю.
  • Поки молоде покоління вчить людей похилого віку поводитися - до тих пір вони будуть малолітками і втраченими.
  • Який колишній? Їй 12 років.

Як ми раніше писали, в київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою.

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