Двое девушек-подростков сожгли футболку с гербом Украины: "мне было больно"
В соцсетях появилось видео, как две девушки сжигают футболку с гербом Украины. Посмотреть это видео в Instagram невозможно, так как он закрыт.
Ролик опубликовали в Telegram-канале "Катарсис".
В ролике показано, как одна из девушек достает спички и поджигает футболку с гербом. Другая же, смеется и держит вещь.
Позже опубликовали общение подростка с пользователями, которые сделали ей замечание, что герб – это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.
"Это футболка бывшего, мне больно было смотреть на нее", – рассказала она.
Извинения девушки
Позже девушка извинилась за свой поступок и сказала, что искренне просит прощения.
В комментариях пользователи отреагировали на действия подростков.
- Треба почати чемпіонат на швидкість перевзування.
- Я розумію пацана, який носив футболки з гербами, чому він її кинув...
- Чесно: не щирі ці вибачення. Це тільки для того, щоб від неї люди відстали. Не вірю.
- Пока молодое поколение учит стариков себя вести — до тех пор они будут малолетками и потерянными.
- Какой бывший? Ей 12 лет.
Как мы ранее писали, в киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой.