Рук активістів "підрозділ Байдена" показав відео про затримання Медведчука

У мережі показали четверте відео "підрозділу Байдена". Українські активісти-пенсіонери показали "затримання" Віктора Медведчука.
Відео активісти опублікували на своєму YouTube-каналі.
На відео показали, як саме був затриманий Віктор Медведчук і де він переховувався. Його знайшли за допомогою біологічної зброї - гусака-розвідника. Головне - було розкрито секретний "план Путіна" по Україні.
Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася відеопародія на відомі "загони Путіна". У них російські пенсіонери несуть нісенітниці про Росію та "світові" заговори. Український же варіант - цілком патріотичний продукт.