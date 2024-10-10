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Две порции этого суперпродукта помогут избавиться от жира на животе и снизить давление

Четверг 10 октября 2024 09:28
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Две порции этого суперпродукта помогут избавиться от жира на животе и снизить давление Фото: Какие продукты лишат жира на животе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование показало, что потребление определенной группы продуктов может снизить риск смертельных заболеваний, а также помочь похудеть и улучшить питание.

Что именно нужно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nutrition Journal.

Какой продукт поможет похудеть и снизить давление?

Эксперты утверждают, что только две порции фасоли в вашем ежедневном рационе могут творить чудеса для вашей талии и здоровья.

Научное исследование оценило фасоль в качестве первоклассного выбора пищи. Было обнаружено, что примерно две порции в день существенно связаны с более низким ИМТ, меньшим весом тела и изощренной талией.

Также оказалось, что регулярно употребляющие фасоль, также имеют общее лучшее питание, наполненное большим количеством питательных веществ.

Данные показывают, что фасоль, особенно фасоль пинто (бежевая) и красная фасоль, отлично снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, примерно 180 граммов в день также связаны с поддержкой холестерина.

Две порции этого суперпродукта помогут избавиться от жира на животе и снизить давлениеФасоль поможет вам похудеть (фото: freepik.com)

Сочетание этого со сбалансированным питанием означает, что у вас гораздо меньше шансов столкнуться с этими проблемами со здоровьем.

Исследование показало, что употребление бобов немного увеличило потребление натрия, что связано с высоким кровяным давлением. Но этому противостояло завышенное потребление калия. Это не только сбалансировало натрий, но и склонило весы к снижению АД.

Ученые сообщают, что если вы хотите уменьшить количество натрия - просто промойте бобы перед употреблением, когда они сварились.

Исследователи обнаружили, что употреблявшая фасоль группа имела больший уровень необходимых питательных веществ, таких как витамин Е, магний, железо, фолиевая кислота и холин, а также кальций, калий и пищевые волокна.

Они также потребляли больше растительных белков, морепродуктов, бобов, зелени и овощей, чем их избегающие бобовых коллеги.

Также мы рассказывали о супе на 100 калорий, который поможет вам похудеть.

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