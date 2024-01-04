Два признака того, что вам нельзя праздновать Рождество 7 января

Кому нельзя праздновать Рождество 7 января

Начнем с того, что если вы верующий и праздновали Рождество 25 декабря прошлого года вместе с большинством христиан цивилизованного мира, то второй раз праздновать день рождения Иисуса, как минимум, не логично.

По словам доктора наук по богословию, дважды Рождество может праздновать только тот человек, который не понимает сущности самого праздника.

"Элементарный вопрос: может ли человек дважды родиться? Мы празднуем рождение спасителя, соответственно, так же и здесь", - объясняет протоиерей.

Еще один фактор, свидетельствующий о том, что праздновать Рождество 7 января нельзя - несоблюдение Рождественского поста по старому стилю, который длится до 6 января от 28 ноября.

Так, согласно церковному уставу, во все дни поста из рациона должны были быть исключены мясные, молочные продукты и яйца. По понедельникам, средам и пятницам можно употреблять растительную пищу без масла, а во вторники и четверги - растительную пищу с маслом. По субботам, воскресеньям и по большим праздникам до 2 января разрешается употреблять рыбу. После 2 января пост усиливается и рыбные продукты не употребляются.

Конечно, строгого поста должны соблюдать верующие, не имеющие проблем со здоровьем, а также беременные - для таких людей существуют смягчения, которые следует, однако, обсудить с духовником и врачами.

Таким образом, если вы, например, праздновали Новый год с "запретными" блюдами (например, с салатом "Оливье" или мясом по-французски) и алкоголем, то и празднование Рождества 7 января, то есть после новогоднего застолья, будет, мягко говоря, не по-христиански.

Следует добавить, что начинать Рождественский пост по новому календарю, а завершать по старому (или наоборот) - нельзя.

"Православный человек, который для себя определил ту или иную громаду, знает даты в соответствии с календарем. Если человек начинает так, а заканчивает иначе, значит, он не понимает сути или запутался сам в себе", - комментирует протоиерей.