Два способа сделать запеченный картофель полезным. Секретный "хак" от диетолога

Начните нарезать картофель по-новому

Обычно картофель режут маленькими кусочками. Благодаря этому на противень "умещается" больше еды, при этом время приготовления существенно сокращается. Но, если вы хотите сделать запеченный картофель полезным, попробуйте нарезать его большими кусочками.

"Это позволит каждому кусочку поглощать меньше растительного масла, а калорий будет меньше", - пояснила диетолог.

Как сделать жареный картофель полезным (фото: freepik.com)

Замените масло

Для запекания многие добавляют обычное подсолнечное масло, жир или сливочное масло. Если же вы хотите получить более полезное блюдо, которое не только не добавит лишних сантиметров на талии, а еще не навредит здоровью, выберите другой вариант.

"Лучше всего подойдет рапсовое масло, особенно вместо гусиного жира, который часто используют для жаркого. Однако рапсовое масло имеет высокую температуру дымления, поэтому отлично подходит для жарки и содержит меньше насыщенных жиров, в отличие от гусиного жира", - советует диетолог.

Кроме этого, эксперт раскрыла еще один "хак" для здорового ужина. Если вы планируете большое меню, попытайтесь отказаться от блюд из магазинов. Готовьте хумус и другие соусы самостоятельно, это убережет вас от консервантов и лишнего сахара.