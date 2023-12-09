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Два способи зробити печену картоплю корисною. Секретний "хак" від дієтолога

Популярна різдвяна страва може бути корисною (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Дієтолог Джесс Гіллард розповіла, як можна зробити традиційну святкову страву корисною. Йдеться по печену картоплю, яка зазвичай стає однією з головних страв на столі під час Різдва та Нового року.

Який "хак" зробить запечену картоплю корисною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Почніть нарізати картоплю по-новому

Зазвичай картоплю ріжуть маленькими шматочками. Завдяки цьому на деко "вміщується" більше їжі, при цьому час приготування суттєво скорочується. Але, якщо ви хочете зробити запечену картоплю корисною, спробуйте нарізати її більшими шматочками.

"Це дозволить кожному шматочку поглинати менше олії, а калорій буде менше", - пояснила дієтолог.

Як зробити смажену картоплю корисною (фото: freepik.com)

Замініть олію

Для запікання багато хто додає звичайну соняшникову олію, жир або ж вершкове масло. Якщо ж ви хочете отримати більш корисну страву, яка не тільки не додасть зайвих сантиметрів на талії, а ще не нашкодить здоров'ю, оберіть інший варіант.

"Найкраще підійде ріпакова олія, особливо замість гусячого жиру, який часто використовують для печені. Однак ріпакова олія має високу температуру димлення, тому чудово підходить для смаження та містить менше насичених жирів, аніж гусячий жир", - радить дієтолог.

Окрім цього, експерт розкрила ще один "хак" для здорової вечері. Якщо ви плануєте велике меню, спробуйте відмовитися від страв з магазинів. Готуйте хумус та інші соуси самостійно, це вбереже вас від консервантів та зайвого цукру.

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