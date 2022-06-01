Два симптоми інсульту, які можуть проявитися на руках або ногах

Існує ряд ознак інсульту, багато з яких можуть з'явитися раптово. Від цієї недуги можна постраждати в будь-якому віці.

Дуже важливо не пропустити ознаки, які на нього вказують, пише Express.

Перші ознаки інсульту

Раптове оніміння або слабкість в обличчі, руці або нозі, особливо на одній стороні тіла, є ознакою інсульту.

Також є і основні ознаки інсульту. До них відносяться.

Раптова сплутаність свідомості, проблеми з промовою або труднощі з розумінням мови.

Раптове погіршення зору одним або обома очима.

Раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації.

Раптова сильний головний біль без відомої причини.

Медики нагадують, що навіть якщо симптоми зникнуть, поки ви чекаєте швидку допомогу, все одно дуже важливо звернутися в лікарню для обстеження.

"Симптоми інсульту, які зникають швидко і менш ніж за 24 години, можуть означати, що у вас була транзиторна ішемічна атака (ТІА)", - кажуть фахівці.

Ці симптоми також слід розглядати як невідкладну медичну допомогу, щоб знизити ймовірність повторного інсульту.

Якщо ви помітили такі ознаки, потрібно терміново звернутися до лікаря.

Обличчя-можливо, обличчя опустилося на одну сторону, людина не може посміхатися, його рот або очі спотворилися.

Руки-людина може бути не в змозі підняти обидві руки і утримувати їх в такому положенні через слабкість або оніміння однієї руки.

Мова-мова може бути невиразною або спотвореною, або людина взагалі не може говорити, незважаючи на те, що здається неспальним.

Розуміння симптомів недуги і дотримання рекомендацій лікаря і ведення здорового способу життя є кращими кроками, які ви можете зробити для запобігання інсульту.