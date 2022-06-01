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Два симптома инсульта, которые могут проявиться на руках или ногах

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Среда 01 июня 2022 10:24
Два симптома инсульта, которые могут проявиться на руках или ногах Фото: Признаки инсульта могут проявиться на конечностях (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Существует ряд признаков инсульта, многие из которых могут появиться внезапно. От этого недуга можно пострадать в любом возрасте.

Очень важно не пропустить признаки, которые на него указывают, пишет Express.

Первые признаки инсульта

Внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела, является признаком инсульта.

Также есть и основные признаки инсульта. К ним относятся.

  • Внезапная спутанность сознания, проблемы с речью или трудности с пониманием речи.
  • Внезапное ухудшение зрения одним или обоими глазами.
  • Внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации.
  • Внезапная сильная головная боль без известной причины.

Медики напоминают, что даже если симптомы исчезнут, пока вы ждете скорую помощь, все равно очень важно обратиться в больницу для обследования.

"Симптомы инсульта, которые исчезают быстро и менее чем за 24 часа, могут означать, что у вас была транзиторная ишемическая атака (ТИА)", - говорят специалисты.

Эти симптомы также следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь, чтобы снизить вероятность повторного инсульта.

Если вы заметили такие признаки, нужно срочно обратиться к врачу.

Лицо — возможно, лицо опустилось на одну сторону, человек не может улыбаться, его рот или глаза исказились.
Руки — человек может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.
Речь — речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим.

Понимание симптомов недуга и соблюдение рекомендаций врача и ведение здорового образа жизни являются лучшими шагами, которые вы можете предпринять для предотвращения инсульта.

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