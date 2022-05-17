Лікарі з'ясували групу крові, найбільш схильну до інфаркту

Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин передчасної смерті у світі. Згідно з новими дослідженнями, деякі групи крові піддаються більшому ризику небезпечному ССЗ - інфаркту.

Які саме типи крові несуть такий ризик, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Так, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Американської кардіологічної асоціації (AHA), найнижчий ризик серцевого нападу мають люди з першою групою крові 0 (I). Такий висновок вчені зробили після аналізу даних понад 400 тисяч осіб.

А от у носіїв другої A (II) та третьої B (III) груп крові у сумі ризик інфаркту вище на 8%, ніж у першої групи.

В чому особливість II і III груп крові

Схоже дослідження було проведене Європейським товариством кардіологів у 2017 році. Вони вивчили дані 1,36 млн осіб і прийшли до таких самих висновків - люди з II і III групою крові частіше страждають від ССЗ.

Зокрема, носії третьої групи крові мають вищий ризик інфарктів (на 15%), а у другої групи був виявлений максимальний ризик серцевої недостатності (на 11% вище, ніж у носіїв інших груп).

Чому так відбувається

За даними кардіологів, підвищений ризик серцевої недостатності або інфаркту може бути пов’язаний з більшою ймовірністю утворення тромбів у людей з другою і третьою групами.

Саме утворення згустків крові є головною причиною інфарктів.

Як запобігти розвитку ССЗ

Лікарі кажуть, що важливо правильно харчуватися, уникати стресів, мати здоровий сон, бути фізично активними і, звісно, відмовитися від шкідливих звичок.