Лікарі з'ясували групу крові, найбільш схильну до інфаркту
Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин передчасної смерті у світі. Згідно з новими дослідженнями, деякі групи крові піддаються більшому ризику небезпечному ССЗ - інфаркту.
Які саме типи крові несуть такий ризик, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Так, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Американської кардіологічної асоціації (AHA), найнижчий ризик серцевого нападу мають люди з першою групою крові 0 (I). Такий висновок вчені зробили після аналізу даних понад 400 тисяч осіб.
А от у носіїв другої A (II) та третьої B (III) груп крові у сумі ризик інфаркту вище на 8%, ніж у першої групи.
В чому особливість II і III груп крові
Схоже дослідження було проведене Європейським товариством кардіологів у 2017 році. Вони вивчили дані 1,36 млн осіб і прийшли до таких самих висновків - люди з II і III групою крові частіше страждають від ССЗ.
Зокрема, носії третьої групи крові мають вищий ризик інфарктів (на 15%), а у другої групи був виявлений максимальний ризик серцевої недостатності (на 11% вище, ніж у носіїв інших груп).
Чому так відбувається
За даними кардіологів, підвищений ризик серцевої недостатності або інфаркту може бути пов’язаний з більшою ймовірністю утворення тромбів у людей з другою і третьою групами.
Саме утворення згустків крові є головною причиною інфарктів.
Як запобігти розвитку ССЗ
Лікарі кажуть, що важливо правильно харчуватися, уникати стресів, мати здоровий сон, бути фізично активними і, звісно, відмовитися від шкідливих звичок.
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