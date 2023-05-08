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Очень ленивые вареники за 15 минут. Этот рецепт вы точно сохраните

Как приготовить ленивые вареники (скриншот из видео)
Автор: Styler

Ленивые вареники - отличный вариант для завтрака. Готовить их быстро, а есть очень вкусно. К тому же у них нет лишнего жира, остающегося при жарке, например, сырников.

Рецептом ленивых вареников поделился популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube канале.

Рецепт идеальных ленивых вареников

Для приготовления вкусных ленивых вареников вам понадобятся:

Для соуса:

Возьмите сыр, перетрите через сито, чтобы вареники вышли без комочков. Из половины лимона натрите цедру с помощью терки.

В миске смешайте сыр, сахар, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Добавьте муку и замесите тесто. В кастрюлю налейте достаточное количество воды и доведите до кипения.

Рабочую поверхность засыпьте мукой. Скачайте из теста длинные трубочки и порежьте их на кусочки произвольной формы. Немного приплюсните и обваляйте в муке.

Отварите кусочки теста в кипящей воде в течение двух минут после всплытия. Пока варятся вареники, приготовьте соус.

Смешайте йогурт, сахарную пудру и измельченные листья мяты из двух веточек. Подавайте вареники с соусом.

Раньше мы писали о том, как приготовить соленики на минеральной воде за 5 минут.

А еще рассказывали о том, как сделать домашние чипсы, которые не будут вредить фигуре.

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