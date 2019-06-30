Поганий вплив Сассекських: марнотратство Міддлтон і Вільяма роздратувало громадськість

Кейт Міддлтон і принц Вільям витратили 1,2 мільйона доларів з казни Великобританії на дорогу до дому королівської сім'ї. Цей вчинок викликав шквал обурення у жителів країни.

Букінгемський палац оприлюднив дані про суверенний грант. В документі містяться відомості про витрати королівської сім'ї, які фінансують звичайні платники податків.

Після публікації жителі Великобританії виявили, що герцоги Кембриджські витратили 1,2 мільйона доларів на дорогу, яка веде до Кенсингтонского палацу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

В офіційному документі сказано, що наземне покриття перед будівлею псувалося прискореними темпами через зиму і весняну відлигу.

Раніше героями аналогічного скандалу стали принц Гаррі і Меган Маркл, які витратили на ремонт своєї резиденції Фрогмор-Хаус гроші з державного бюджету.

Раніше у Кейт і Вільяма завжди була гарна репутація, однак після подібного марнотратства рівень популярності герцога і герцогині Кембриджських може значно знизитися.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином, прийнявши необачне рішення.

До речі, не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: британцям не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.