"Думал, это конечная остановка": Богдан Буше описал полную картину своего заболевания

Богдан Шелудяк рассказал, как развивалась его болезнь

Кажется, новый ведущий "Хто сверху?" восстанавливается, ведь он сообщил, что лежать и говорить ему стало легче. И это действительно можно заметить в разговорных stories Богдана.

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Шелудяк не раскрывал подробностей того, что ему пришлось пережить до установления диагноза "синдром Гийена-Барре". Но сейчас отвечая на сообщения одной из подписниц, решил предоставить полную картину своего заболевания.

Богдан вышел в stories и подробно описал каждый этап своего состояния к моменту попадания в стационар. У мужчины спросили, "какие прогнозы и что говорят ему врачи по поводу лечения". На что блоггер начал рассказ.

"Развитие болезни удалось остановить. То есть, все остановилось на тех симптомах, которые были во время начала лечения", - сразу сказал Буше.

А также перечислил, какие симптомы его сопровождали в начале болезни:

онемение рук и ног (легкое онемение даже паховой зоны)

глаза выдают две отдельные картинки (тоесть, я вижу нормально то, что перед носом)

нарушена координация

парез мягких хрупких тканей (из-за этого я так гундосо разговаривал, а еще забрасывало воду в нос при глотании)

плюсом к этому общая слабость, головная боль, головокружение, удушье.

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"Все это развилось за неполных трое суток. Сверху stories, когда я почувствовал первый симптом, но думал, что двоится в глазах просто из-за того, что весь день лежал и смотрел фильмы", - продолжил Богдан прикрепляя скриншот старой stories.

По словам Буше, к утру ему стало хуже, в глазах еще больше двоилось. Мужчине подсказали, что может это давление. Хотя он отметил, что никогда в жизни не жаловался на подобные проблемы. В аптеке выпил таблетку, но не попустило, тогда он пошел домой чувствуя себя хуже с каждым шагом.

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Дальше Богдан продолжил рассказ, но уже о том, что происходило с ним дома.

"Дома лег на диван и почувствовал облегчение, потому что просто не нужно было стоять. Так я пролежал до вечера, а уже потом еще раз пошел померить давление, оно стало только выше и я подумал, что дело точно в нем и теперь я метеозависим", - подметил телеведущий.

Богдан добавил, что выпил еще одну таблетку для понижения давления, лег спать с мыслями, хоть бы к утру уже все прошло, потому что завтра классная погода и он поедет кататься на мотоцикле, также заметил, что вырубился моментально.

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"Открываю глаза и понимаю, что что-то не так. Впечатление словно сильно отлежал руку. Понимаю, что одинаково не чувствую две руки, но двигать ими могу. Встаю, ноги ватные. В туалете понимаю, что ватные не только ноги..", - начал рассказ Богдан о том дне, когда впервые обратился в больницу.

"Я сразу же поехал в клинику, где меня лечили от простуды. Там, выслушали, померили давление, оно было занижено, сказали сдать определенные анализы, сделать узи шеи и выпить крепкого кофе, чтобы попустило. Что я сделал дальше? выпил чашку кофе и пошел снова домой на диван, потому что стоять и сидеть было уже невыносимо", - пишет Буше.

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Но этот визит в клинику Богдану не помог и по его словам вечером его ждал такой шок, что он не сразу понял, что с ним происходит. Ведь в этот вечер он уже не мог нормально разговаривать, пытаясь ответить на сообщение голосом.

"Честно говоря, даже тогда ложась спать, я надеялся, что к утру все самое пройдет. Но утром я едва встал, физически просто не мог этого сделать и попросил сестру довезти меня сдать анализы, потому что до такси сам бы не дошел", - вспоминает Шелудяк.

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После того, как у ведущего взяли кровь в лаборатории, они с сестрой уехали в сторону дома, но тогда он едва не умирал.

"Без шуток, я реально думал, что это моя конечная остановка, потому что мне никогда не было настолько плохо", - заметил блоггер.

Дальше Богдан признался, что не знал, что ответить сестре на вопрос, что он собирается делать. Просто планировал быть дома и ждать результатов анализов и уже потом ехать к врачу.

Но сестра актера предложила ему ехать на скорую и он согласился и не зря, ведь тогда уже Богдан почти не мог самостоятельно двигаться и оказался в стационаре, где начал лечение.

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Из всего этого Богдан сделал несколько важных выводов и дал советы своим подписчикам:

цените своих близких

имей план Б (а лучше и план А)

не пренебрегай помощью в критической ситуации.

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