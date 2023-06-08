"Думала, что совпадение". В обменниках Киева нагло обманывают людей: как работает схема

Как работает схема в обменках

Татьяна сообщила, что меняла доллары от продажи машины на Позняках, в частности на Петра Григоренка, 41. По словам женщины, доллары были все новые. Но кассир вернул ей одну купюру, сказав, что якобы она "светится". На самом деле, сотрудник обменки просто подменил банкноту.

Интересно, то, что следующему клиенту сказали также, провернув такую же махинацию.

"Я подумала совпадение", - написала Торгонская.

"В тот же день меняла еще 2000 долларов там же, и снова вернули "светящуюся" купюру, но в этот раз я уже следила за руками. Кассир заносит деньги в слепую зону, возвращенная купюра была изношена настолько, что выглядела как тряпка, в моей стопке были только новые хрустящие купюры. Я пыталась ссориться, что кассир заменяет людям купюры на то, что не принимают потом, но мне сказали, что мне нечего предъявить, ведь я не фиксировала номера купюр", - пожаловалась жительница Киева.

Женщина вызвала полицию и написала заявление о мошенничестве в отделении.

Что могут означать такие махинации

Татьяна предполагает, что после информации о том, что терминалы ПриватБанка не принимают валюту, обменники активно сбывают изношенные и меченые купюры. В частности, владелец данного обменника наладил мошенническую схему.

Женщина дала советы людям - покупать валюту только в банках, а перед сдачей валюты фотографировать номера купюр и в случае мошенничества вызывать полицию и фиксировать мошеннические действия.

Жители Киева поделились похожими историями о мошенниках

Так, Андрей Вдовенко в комментариях к посту рассказал, что он покупал евро в обменнике на Ревуцкого 12/1 в магазине Thrash. Через три недели он захотел их сдать. Но в обменнике заявили, что они "светятся" и их примут только с 30% скидкой.

Оксана Парфенюк там же в комментариях отметила, что такие случаи - совсем не редкость.

"Возле Эльдорадо на Декабристов прямо электронная вывеска о приеме изношенных купюр. И не впервые за сегодня слышу такую "байду". Надо, наверное, куда-то обращаться", - написала она.