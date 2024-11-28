"Думала, что я Джордж Клуни": Ричард Гир пошутил о знакомстве с женой

Американский актер Ричард Гир с 2018 года состоит в браке с Алехандрой Сильвой, испанской рекламной агенткой. И теперь звезда с юмором высказался по поводу истории их знакомства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People пишет об этом подробнее.

Ричард Гир вспомнил, каким было его знакомство с избранницей

Во время разговора с Elle Spain актер пошутил о том, что 41-летняя Сильва понятия не имела, кем был Гир, когда знакомилась с ним. "Никакого, и это было здорово. Я был очень рад этому", - сказал Гир.

Сама Алехандра признавалась, что знала кто такой Ричард, однако не видела многих фильмов с ним. "Она думала, что я Джордж Клуни, но кроме этого она точно знала, кто я", - объяснил также знаменитость.

Однако в одном из своих интервью испанская агент призналась, что влюбилась в актера после того, как увидела ленту с ним "Время без ума". "Он там такой сексуальный", - говорила избранница селебрити.

Напомним, тайная свадебная церемония пары состоялась в апреле 2018 года. В браке они воспитывают 5-летнего сына Александра и 4-летнего сына Джеймса. Гир также стал отчимом для 11-летнего сына Сильвы, Альберта, от ее предыдущего брака. А еще у Ричарда есть 24-летний сын Гомера, которого ему родила его бывшая Керри Лоуэлл.

Семья, как известно, готовится перебраться в Мадрид, Испанию, чтобы быть ближе к родственникам Сильвы.

Напомним, Ричарду Гиру 75 лет, и одной из известнейших его киноработ является роль Паркера в культовой ленте "Хатико: Самый верный друг".

К слову, актер также известен поддержкой Украины в период полномасштабного вторжения РФ. Он выражал теплые слова украинцам и присоединился к благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund, которая занимается помощью украинцам.

"Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, пожилые люди вынуждены убегать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund", - говорил Гир.