Дует TVORCHI: що відомо про тріумфатора другого півфіналу Нацвідбору

Дует TVORCHI стали тріумфаторами другого півфіналу Нацвідбору на Євробаченні 2020, яке відбулося 15 лютого. До фіналу також пройшли Девід Аксельрод і KHAYAT.

TVORCHI з Тернополя отримали вищу оцінку суддів і глядачів на другому півфіналі Нацвідбору - максимальні 8 балів за композицію "Bonfire", яка присвячена проблемам екології.

Дует складається з Андрія Гуцуляка, який є саунд-продюсером, і Джеффрі Кенні - вокаліста. Вони виконують пісні українською та англійською мовами.

Наголошується, що Джеффрі приїхав з Нігерії на навчання. З засновником групи вони познайомилися досить незвично. Андрій підійшов до нього на вулиці, щоб поспілкуватися і підтягнути свій рівень англійської. З'ясувалося, що у них багато спільного, а тому їх випадкова зустріч переросла у дружбу.

За два роки TVORCHI випустили два альбоми - The Parts і Disco Lights, а також брали участь у таких фестивалях як "Файне місто" (Тернопіль), Atlas Weekend (Київ), Ukrainian Song Project (Львів).

Пісня "Believe", кліп на яку зняли за 100 доларів, набрала вже 949 тисяч переглядів на Youtube-каналі, а також посіла 9 місце в чартах Google Play в Україні.

На Нацвідборі суддям сподобалася пісня, але у них були деякі зауваження. Наприклад, Віталій Дроздов висловив коментар відносно того, що номер не до кінця продуманий. А от Тіна Кароль порахувала, що у вокалі була нестабільність. Свою думку висловив також Андрій Данилко.

"Працює трек, хлопці стараються. Все одно для мене це якийсь хороший клуб, і мені навіть захотілося щось замовити. Це один з найбільш вдалих треків Нацвідбору, не напружує, не думаєш, коли воно закінчиться", - сказав він.