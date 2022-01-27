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Дубинський вигуляв у Раді "вульгарну" краватку, яка дорожча за прожитковий мінімум українців (фото)

Автор: Володимир Костирін

Нардеп Олександр Дубинський у Верховній Раді хизувався краваткою з незвичайним зухвалим принтом, що нагадує чоловічі геніталії. Такий елемент одягу на колишньому "слузі народу" (був виключений з партії минулої весни) - від відомого британського модельєра Вів'єн Вествуд.

Політик в екстравагантній краватці 27 січня в парламенті потрапив в об'єктив камери кореспондента "Апостроф" Романа Петушкова.

На кадрах видно, як Дубинський в залі засідань ходить зі своєю обновкою, спілкується з колегами та, судячи з усього, коментує придбаний аксесуар.

На білій краватці зображений, серед інших фігур, червоний елемент, який візуально нагадує "примітивно" намальовані чоловічі геніталії.

Олександр Дубинський прийшов у Раду в екстравагантній краватці від Vivienne Westwood (фото: Роман Петушков / apostrophe.ua)

Вів'єн Вествуд вважається засновником стилю панк у високій моді. Також вона відома як політичний активіст. У світі відкрито понад 500 бутиків Vivienne Westwood.

Вартість краватки, яку вибрав Дубинський для участі в засіданні Ради, в середньому становить близько 100 євро (тобто приблизно 3 230 гривень), що майже в півтора раза вище за суму мінімальної пенсії в Україні (з 1 січня 2022 року вона становить 1 934 гривні), і вище прожиткового мінімуму на одну людину (з 1 січня складе 2 393 гривні).

Раніше ми писали, що депутати носять у Верховну Раду дорогі брендові сумки, і називали захмарні ціни.

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