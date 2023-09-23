ДТП не зафиксировано. Светлана Лобода "разбила" авто на скоростной дороге Киева

Что известно о новом видео LOBODA

Экранизированная песня увидела мир в рамках релиза "Made in U. Mixes", в который вошли 8 ремиксов на треки из оригинального вышедшего весной альбома, а также бонус-микс на трек "SPOGADY".

Режиссером видео выступил известный специалист Инди Хаит.

Во время съемок у команды не было возможности перекрыть трассу с интенсивным движением машин более чем на несколько минут. Потому клип пришлось снимать действительно в экстремальных условиях.

На кадрах Лобода танцует между бешеным потоком несущихся на нее машин. А кульминацией сюжетной линии становится автомобиль, который разбивается вдребезги и на полной скорости врезается в певицу, стоящую посреди дороги.

"Я благодарна своим поклонникам, которые сегодня живут во всем мире, за вдохновение... Как бы трудно мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя... Иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня - с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несгибаемые стены", - комментирует премьеру LOBODA.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)