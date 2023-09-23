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ДТП не зафіксовано. Світлана Лобода "розбила" авто на швидкісній дорозі Києва

Світлана Лобода (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Світлана Лобода у Києві розгромила авто на одному з найширших шосе міста. Однак про ДТП ніхто не заявляв. Чому? Бо співачка це зробила в рамках зйомок нового відео "Градус 100".

Представники команди артистки розповіли РБК-Україна (проєкт Styler) про деталі зйомок кліпа.

Що відомо про нове відео LOBODA

Екранізована пісня побачила світ в рамках релізу "Made in U. Mixes", до якого увійшли 8 реміксів на треки з оригінального альбому, що вийшов навесні, а також бонус-мікс на трек "SPOGADY".

Режисером відео виступив відомий спец Інді Хаїт. 

Під час зйомок команда не мала змоги перекрити трасу з інтенсивним рухом машин більш ніж на кілька хвилин. Тому кліп довелося знімати дійсно в екстремальних умовах. 

На кадрах Лобода танцює між шаленим потоком машин, що несуться на неї. А кульмінацією сюжетної лінії стає автомобіль, що розбивається вщент, і на повній швидкості врізається в співачку, що стоїть посеред дороги.

 

"Я вдячна своїм шанувальникам, які сьогодні живуть у всьому світі, за натхнення… Як би важко мені не було, я завжди говорю "танцюй, як востаннє". Я не вмію здаватися, вірю собі і завжди вірю в себе… Йду вперед. Це те, як живе кожен українець сьогодні - з вірою у серці, долаючи безліч труднощів, іноді пробиваючи незламні стіни", - коментує прем'єру LOBODA.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

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Лобода