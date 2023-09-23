ДТП не зафіксовано. Світлана Лобода "розбила" авто на швидкісній дорозі Києва

Що відомо про нове відео LOBODA

Екранізована пісня побачила світ в рамках релізу "Made in U. Mixes", до якого увійшли 8 реміксів на треки з оригінального альбому, що вийшов навесні, а також бонус-мікс на трек "SPOGADY".

Режисером відео виступив відомий спец Інді Хаїт.

Під час зйомок команда не мала змоги перекрити трасу з інтенсивним рухом машин більш ніж на кілька хвилин. Тому кліп довелося знімати дійсно в екстремальних умовах.

На кадрах Лобода танцює між шаленим потоком машин, що несуться на неї. А кульмінацією сюжетної лінії стає автомобіль, що розбивається вщент, і на повній швидкості врізається в співачку, що стоїть посеред дороги.

"Я вдячна своїм шанувальникам, які сьогодні живуть у всьому світі, за натхнення… Як би важко мені не було, я завжди говорю "танцюй, як востаннє". Я не вмію здаватися, вірю собі і завжди вірю в себе… Йду вперед. Це те, як живе кожен українець сьогодні - з вірою у серці, долаючи безліч труднощів, іноді пробиваючи незламні стіни", - коментує прем'єру LOBODA.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)