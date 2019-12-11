ДТП з тещею Притули: у скандальній справі новий поворот (відео)

Теща Притули збила жінку і дитину в Києві (Фото: колаж: РБК-України)

У справі про аварію з Лілією Сопельник з'явилися нові деталі

Тещу шоумена і волонета Сергія Притули та одіозного політика і мільйонера Віталія Хомутинника Лілію Сопельник можуть визнати неосудною у справі про резонансну ДТП у Києві в серпні, коли вона переїхала жінку з дев'ятирічною дитиною. Про це заявив адвокат сім'ї потерпілих Юрій Сухов у програмі "Після всього" в ефірі "24 каналу".

Правозахисник розкритикував обраний судом запобіжний захід Сопельник - нічний домашній арешт. За його словами, слідчий в день оголошення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК підготував клопотання про арешт, але прокурор його не підписав та вимагав, щоб клопотання було про обрання саме домашнього арешту у нічний час.

Також Сухов висловив думку, що справу можуть поступово зам'яти або "спустити на гальмах", а винуватицю ДТП визнають неосудною через проблеми зі здоров'ям, бо вона має ще якесь захворювання.

Нагадаємо, що за однією з версій 59-річна Сопельник за кермом позашляховика Mazda переплутала педалі і на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком. Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Як стверджує адвокат потерпілих, якщо Сопельник знала перед аварією про хворобу, яка заважає їй водити транспорт, то це - обтяжуючі обставини.

У той же час адвокат обвинуваченої Олена Сторожук каже, що клієнтка не переплутала педалі "газ" і "гальмо", а їй різко стало погано за кермом авто.

В даний час слідство продовжує розгляд і встановлює всі деталі шляхом проведення експертиз та експериментів.

Ведучий передачі Дмитро Гнап також звернув увагу на імовірність впливу на розслідування одного з зятів Сопельник народного депутата IV - VIII скликань Віталія Хомутинника.

"У нього є зв'язки в СБУ", - сказав він.

Додамо, що Сопельник за ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Відео: Теща Притули збила жінку і дитину в Києві - адвокат вважає, що справу можуть зам'яти