ДТП з тещею Притули: у справі помітили скандальні подробиці

Теща Притули влаштувала ДТП (колаж: РБК-Україна)

Аварія з тещею Сергія Притули обростає несподіваними деталями

У ДТП, яка сталася в Києві з вини Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і мільйонера, нардепа попередніх скликань Віталія Хомутинника, з'ясувалися несподівані подробиці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Юрій Сухов.

Нагадаємо, аварія сталася 22 серпня. Позашляховик, за кермом якого була 59-річна Лілія Сопельник, різко здав назад у дворі будинку на Дніпровській Набережній. Авто збило і переїхало маму з дев'ятирічною дитиною - Анжелу Печенежську і її сина Ростислава. Водій нібито переплутала педалі - потерпілих буквально діставали з-під авто.

Юрій Сухов стверджує, що сім'я Сопельник, яку відпустили під нічний домашній арешт, нібито звинуватила потерпілих у відмові приймати пропозицію матеріальної допомоги на лікування. Крім того, за словами юриста, перша така пропозиція надійшла лише через п'ять днів після ДТП.

ДТП з тещею Сергія Притули (фото: facebook.com)

"Родичі громадянки Сопельник, підозрюваної у резонансній ДТП, звинуватять потерпілих, одна з яких перебувала майже два тижні в критичному стані, у відмові, протягом двох тижнів, розглядати пропозицію про матеріальну допомогу в лікуванні", - зазначив Сухов.

Крім того, потерпілих нібито звинуватили в тому, що вони пізно відкрили рахунок для збору коштів. Також постраждалі в аварії нібито не повинні "отримувати кошти на лікування від інших людей, крім громадянки Сопельник та її родичів".

Юрист зазначив, що згідно із законом, потерпілий не зобов'язаний приймати матеріальну допомогу з боку підозрюваних. І рішення про це він не повинен приймати відразу, а коли вважатиме це за потрібне.

ДТП з тещею Сергія Притули (фото: facebook.com)

До речі, шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в соцмережах прокоментував ситуацію з ДТП, винуватицею якого виявилася мама його дружини.