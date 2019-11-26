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ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилося фото другого учасника аварії

STYLERЖиття    26.11.2019 - 09:46
ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилося фото другого учасника аварії
У ДТП з Кулебою (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фото ще одного учасника ДТП

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у страшне ДТП в Чабанах на Київщині, в результаті якого серйозно постраждали його діти - старший син Тимофій і 10-річний Єлисей. В мережі опублікували фото другого учасника аварії, ним виявився молодий чоловік 1998 року народження. Хлопець проживає в Гатному Києво-Святошинського району Київської області. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Назар Приходько.

"Він не винен. Більше того - він ще й везунчик! Здивовані? А уявіть, якби на тому перехресті не було б камери спостереження, уявіть, якщо б я і інші блогери не встигли викласти відео з камер в Фейсбуці та інших соцмережах і його стерли... Пацан пішов би винним "тікі так", - написав у мережі Назар Приходько.

За словами Приходько, хлопець зараз знаходиться в лікарні і заслуговує підтримки.

"Зараз він у Києво-Святошинської районної лікарні. Думаємо з другом провідати його. Він заслуговує на власну правду, на громадський захист і нашу підтримку!" - написав Приходько.

ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилося фото другого учасника аварії

Хлопець 1998 року народження (фото: facebook.com/pumamgo)

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