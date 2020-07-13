Загибель сім'ї у ДТП під Києвом: з'явилося скандальне відео з винуватцем рецидивістом

Винуватець ДТП під Києвом Антон Желепа (колаж: РБК-Україна)

П'яний водій з кримінальним минулим Антон Желепа погубив у ДТП під Києвом сім'ю

Антон Желепа став винуватцем ДТП на Старообухівській трасі, в якій 12 липня загинуло четверо з п'яти членів сім'ї - чоловік, дружина і двоє дітей. У мережі з'явилося скандальне відео з п'яницею-рецидивістом, уродженцем РФ, на якому він вплутався в чергову бійку.

Відеоролик, який "відкопали" користувачі мережі, з'явився в Facebook Київ Оперативний. На кадрах за 2018-й рік видно, що Желепа у когось плюнув. Його почали знімати, той виправдовується, що, мовляв, виплюнув цукерку. Після чого він нападає на людину, що знімає відео. Далі йдуть "догонялки" і бійка.

Сусіди кажуть, що Желепа потрапляв у такі ситуації регулярно - постійно пиячив і бешкетував. Живе він на вулиці Тростянецькій, 6 (Позняки).

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, в ньому міститься насильство і нецензурна лексика.

А нещодавно з'ясувалося темне кримінальне минуле 39-річного Антона Михайловича Желепи. Уродженець РФ (Штоково-17, Приморський край, РФ) та громадянин України має кілька судимостей. У 2007 він напав на правоохоронця, у 2010 збив на смерть жінку, 2016 - дрібне хуліганство (розбив кіоск і погрожував спалити), 2019 - побив чоловіка, 2020 - домашнє насильство.

Антон Желепа (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що близько 19:00 у неділю, 12 липня, поряд з селом Козин водій Mercedes вискочив на зустрічну смугу, зіткнувся з Mercedes Sprinter, а потім зім'яв Hyundai Tucson. В авто їхало п'ятеро членів сім'ї: чоловік, жінка, 8-річна донька загинули на місці, 10-річний хлопчик - помер у лікарні, ще один 12-річний хлопчик бореться за життя.

Сила удару була такою, що жінка з переднього сидіння опинилася на задньому, а дівчинка - в багажнику. Винуватець трагедії майже не постраждав, адже він був за кермом люксового позашляховика Mercedes GLE 250D 4 Matic, ціна на який стартує від ста тисяч доларів.

Пізніше з'ясувалося, що автомобіль не його. Він нібито працював на сім'ю, у якій дача в Козині. Але 20 хвилинами потому це авто оголосили в розшук через викрадення. В крові у Желепи було 1,37 проміле алкоголю, а також сліди наркотичних речовин.