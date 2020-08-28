У Києві п'яний водій розбив п'ять авто прямо на очах у патрульних (фото)

У Києві відбулася незвичайна ДТП (колаж: РБК-Україна)

У Києві водій тікав від поліції і розбив кілька автомобілів

У Києві п'яний водій прямо на очах у патрульних потрощив п'ять автомобілів. Сталося це в Голосіївському районі на вулиці Антоновича ввечері 27 серпня.

Чоловік за кермом Mercedes таким чином намагався втекти від правоохоронців, повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Патрульних насторожило те, що після зупинки водій став виконувати дивні маневри на смузі громадського транспорту - їздив взад-вперед на очах у патрульних.

Коли перевіряли документи, помітили, що водій поводиться неадекватно. Йому запропонували провести тест на алкоголь, але замість цього він натиснув на газ.

"Далі події розвивалися стрімко: водій рушив з місця на великій швидкості, залишивши документи інспекторам, і відразу скоїв ДТП з двома автомобілями, які проїжджали повз. Проїхавши до перехрестя, в'їхав ще два припаркованих авто і зупинився", - йдеться в повідомленні.

У Києві водій влаштував п'яну ДТП, через що постраждало п'ять авто (фото: facebook.com/kyivpatrol)

46-річного водія все ж таки затримали, але тест на сп'яніння проходити він відмовився.

Тепер йому загрожує ряд штрафів відразу за кількома статтями за порушення правил дорожнього руху.

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