Не вписалися в поворот: в Херсоні п'яні мажори влаштували ДТП

У Херсоні п'яні мажори влаштували ДТП (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Херсоні п'яні мажори влаштували гонки і потрапили в ДТП

У Херсоні нетверезі любителі їзди на великій швидкості влаштували жахливу ДТП. Як повідомили у відділі комунікації Національної поліції міста Херсона, гонки стрітрейсери влаштували на магістралях Таврійського мікрорайону.

Компанія "золотої молоді" вирішила розігнатися і в результаті розбила новенький автомобіль марки "Вольво". На великій швидкості "мажори" не вписалися в поворот біля магазину "Зодчий" і влетіли в електроопору. Водію автомобіля пощастило - спрацювали подушки безпеки, і він відбувся ударами і переляком.

ДТП в Херсоні з п'яними мажорами (Фото: Національна поліція)

Його супутнику, 29-річному місцевому жителю, пощастило набагато менше – він отримав серйозні травми. На місце події прибула поліція і швидка медична допомога. Потерпілого відвезли до лікарні – лікарі діагностували у нього струс мозку та черепно-мозкову травму. Пізніше його відпустили додому.

Як розповіли в поліції, обидва учасники нічних гонок були п'яні. Водія перевірили на алкоголь, і "драгер" показав, що в крові 28-річного хлопця не менше 1,6 проміле алкоголю, що у 8 разів перевищує допустиму норму. А це означає, що молодій людині доведеться витратитися не тільки ремонт автомобіля, якщо він звичайно підлягає відновленню, але і на дуже великий штраф за водіння в нетверезому вигляді.