"Друзья" Энистон и Швиммер трогательно попрощались с Мэтью Перри: "Он был частью нашего ДНК"

Дженнифер Энистон - "ты всегда делал мой день"

Актриса призналась, что смерть Мэттью ее очень глубоко ранила и прощание с ним стало волной эмоций, которых она ранее не испытывала.

"Все мы в какой-то момент жизни переживаем утрату. Потеря жизни или потеря любви. Возможность по-настоящему находиться в этом горе позволяет вам ощутить моменты радости и благодарности за то, что вы так глубоко любили кого-то. И мы любили его глубоко. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила наше представление о том, кем мы были и каким будет наш путь", - написала она.

Дженнифер вспомнила, что Меттью любил смешить людей и от этого зависела его жизнь.

"Что касается Мэтти, он ЗНАЛ, что любит смешить людей. Как он сам сказал, если бы он не услышал смех, он бы подумал, что умрет. От этого в буквальном смысле зависела его жизнь. И, черт возьми, ему это удалось. Он всех нас рассмешил. И сильно смеяться. Последние пару недель я пересылала друг другу наши сообщения. Смеяться и плакать, а потом снова смеяться. Я сохраню их во веки веков. Я нашла одно сообщение, которое он однажды отправил мне из ниоткуда. Этим все сказано", - добавила актриса.

Она показала скриншот этого сообщения и призналась, что разговаривает с Мэттью каждый день.

Фото: instagram.com/jenniferaniston

"Мэтти, я так тебя люблю и знаю, что ты теперь полностью спокоен и не чувствуешь никакой боли. Я разговариваю с тобой каждый день… иногда я почти слышу, как ты говоришь: "Можете ли вы БЫТЬ более сумасшедшими?" Отдыхай, братишка. Ты всегда делал мой день…", - попрощалась Энистон.

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дэвид Швиммер - "спасибо"

Актер поблагодарил за совместные годы работы и отметил, что восхищался его работой.

"Мэтти, спасибо за десять невероятных лет смеха и творчества. Я никогда не забуду твой безупречный момент и подачу шуток. Ты мог взять прямую линию диалога и подчинить ее своей воле, в результате получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно забавное, что это удивляет до сих пор", - пишет Дэвид.

Он отметил, что шесть незнакомцев когда-то создали настоящую семью и у Мэттью было сердце.

"У тебя было сердце. Ты был так щедр и поделился им с нами, чтобы мы смогли создать семью из шести незнакомцев", - добавил Швиммер.

Он поделился фотографией, которую назвал одной из самых любимых.

"Это фото из одного из моих любимых моментов с тобой. Теперь это заставляет меня улыбаться и грустить одновременно. Я представляю, как ты там, где-то наверху, в том же белом костюме, с руками в карманах, оглядываешься по сторонам: "Могут ли быть еще облака?" - написал актер.

Фото: instagram.com/_schwim