Друзья будут хохотать. Как стать стендап-комиком на любой вечеринке

Друзья уже давно говорят вам, что у вас есть настоящий талант смешить всех вокруг? Поэтому пришла пора попробовать свои силы в самом популярном юмористическом жанре настоящего - стендапе. Но как стартовать сразу без позорных ошибок по этому новому делу, где бы вы ни выступали - перед друзьями или незнакомой аудиторией?
РБК-Украина (проект Styler) собрало список полезных советов от профессионалов для будущих звезд стендапа, которые сразу же выведут шутника на новый уровень.
Выберите свою уникальную точку зрения. Зрители любят комиков с отчетливо выраженной, аутентичной точкой зрения. Не бойтесь быть собой, даже если это кажется безумным. Ваш взгляд на мир поможет аудитории лучше вас понять и насладиться вашим юмором. Открытая реакция на ситуации может создать сильную связь со зрителями, даря вам море смеха и аплодисментов.
Создайте крутой комедийный конфликт. Весь юмор базируется на конфликте. Или это смешная история, или забавный случай - всегда есть какой-то комедийный конфликт. Важно научиться встраивать этот элемент в ваши материалы, ведь именно он создает самые смешные моменты.
Покажите свою подлинную, смешную сущность. Зрители приходят на ваше выступление, чтобы увидеть вас, настоящего и неповторимого. Будьте максимально реальны на сцене, это сделает вас ближе к аудитории и вызовет их искреннюю реакцию.
Окунитесь в творческий поток. Лучшие идеи приходят тогда, когда вы не останавливаетесь на каждом слове и не анализируете излишне свои мысли. Позвольте себе творить свободно, не беспокоясь о совершенстве. Это позволит вам создавать невероятно смешные материалы.
Не запоминайте каждое слово своего выступления. Если вы будете заучивать текст дословно, то будете звучать на сцене, как робот. Вместо этого сосредоточьтесь на основных пунктах и импровизируйте, это сделает ваше выступление живым и динамичным.
Сосредоточьтесь на аудитории, а не на себе. Когда вы слишком многое думаете о себе, вас может охватить страх сцены. Напротив, когда вы сосредотачиваетесь на том, чтобы развлечь зрителей, вы чувствуете вдохновение и страсть к тому, что говорите.
Разговаривайте с аудиторией, а не к ней. Сломайте четвертую стену! Вы не на телевидении, вы вживую. Общайтесь со зрителями, вовлекайте их в свои шутки и будьте частью их вечера.
Не оскорбляйте зрителей. Помните, что ваша цель - рассмешить, а не обидеть. Зрители могут сочувствовать тем, кого вы оскорбляете, и это может испортить атмосферу. Будьте остроумными, но не жестокими.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Bobby Benavides, Creative Stand Up, Louisville Laughs