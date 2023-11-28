Жена случайно узнала об изменах мужа и была в ужасе, когда поняла, кто его любовница
Женщина узнала, что ее муж годами изменял. Все раскрылось случайно и когда она увидела, с кем целуется ее любимый - мир рухнул. Оказалось, муж крутил роман с ее лучшей подругой, которая была крестной матерью для их 4 детей.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост женщины на Reddit.
Мой муж изменяет мне с нашей лучшей подругой
Совсем недавно женщина случайно узнала, что ее любимый муж ей неверен. Однако еще большим ударом для нее стало то, что его любовницей оказалась ее подруга. Все раскрылось случайно, после ужина, на который была приглашена разлучница.
"Он провожал ее после ужина с нашей семьей. Она забыла у нас какую-то посуду, и я решила за ней сходить, потому что по какой-то причине им всегда требовалось время, чтобы прощаться. Теперь я знаю почему! Именно тогда я увидела их в свете от фар ее машины. Целовались на переднем сиденье. Моя лучшая подруга сидела верхом на моем муже", - рассказала женщина.
Женщина узнала, что муж изменяет с ее же подругой (фото: freepik.com)
Она была в шоке и не понимала, что делать. Сначала ей хотелось разбить машину подруги. Но затем обманутая жена передумала и просто молча ушла домой.
"Когда муж вернулся, мне пришлось притвориться, будто все в порядке. Я знаю, что это глупо, но той ночью я не могла уснуть и решила порыться в его телефоне. Она была подписана другим именем, но я нашла их переписку, она велась 2 и 3 года назад.
Ее муж не знает, он сейчас находится за границей в качестве дипломата. Меня тошнит от ярости и предательства. Я растерялась и понятия не имею, какие шаги предпринять дальше", - призналась женщина.
Что советуют в сети
Комментаторы принялись поддерживать обманутую жену. Пользователи пишут:
- "Соберите доказательства, прежде чем устраивать скандал. Это даст вам преимущество"
- "Будьте холодны и расчетливы. Проконсультируйтесь с несколькими юристами по поводу развода и подготовьте стратегический план"
- "Расскажите мужу своей подруге о том, что знаете"
- "Собрав доказательства и спланировав свой уход, позвоните ей и скажите, что ваш муж заразил вас венерическим заболеванием - выберите неизлечимое. Пусть она поварится в этом стрессе несколько дней, а потом расскажет все своему мужу".
Напомним, ранее мы рассказывали, что женщина согласилась на открытый брак и ее жизнь превратилась в ад.
Помимо этого, недавно стало известно, зачем нужен брачный договор и как он защищает от унижений в семье.