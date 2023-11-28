Жена случайно узнала об изменах мужа и была в ужасе, когда поняла, кто его любовница

Женщина узнала, что ее муж годами изменял. Все раскрылось случайно и когда она увидела, с кем целуется ее любимый - мир рухнул. Оказалось, муж крутил роман с ее лучшей подругой, которая была крестной матерью для их 4 детей.

Мой муж изменяет мне с нашей лучшей подругой

Совсем недавно женщина случайно узнала, что ее любимый муж ей неверен. Однако еще большим ударом для нее стало то, что его любовницей оказалась ее подруга. Все раскрылось случайно, после ужина, на который была приглашена разлучница.

"Он провожал ее после ужина с нашей семьей. Она забыла у нас какую-то посуду, и я решила за ней сходить, потому что по какой-то причине им всегда требовалось время, чтобы прощаться. Теперь я знаю почему! Именно тогда я увидела их в свете от фар ее машины. Целовались на переднем сиденье. Моя лучшая подруга сидела верхом на моем муже", - рассказала женщина.

Женщина узнала, что муж изменяет с ее же подругой (фото: freepik.com)

Она была в шоке и не понимала, что делать. Сначала ей хотелось разбить машину подруги. Но затем обманутая жена передумала и просто молча ушла домой.

"Когда муж вернулся, мне пришлось притвориться, будто все в порядке. Я знаю, что это глупо, но той ночью я не могла уснуть и решила порыться в его телефоне. Она была подписана другим именем, но я нашла их переписку, она велась 2 и 3 года назад.

Ее муж не знает, он сейчас находится за границей в качестве дипломата. Меня тошнит от ярости и предательства. Я растерялась и понятия не имею, какие шаги предпринять дальше", - призналась женщина.

Что советуют в сети

Комментаторы принялись поддерживать обманутую жену. Пользователи пишут: