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Жена Тимура Мирошниченко растрогала сеть фото с приемным сыном и трогательным постом

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня Тимур и Инна Мирошниченко празднуют шесть месяцев, когда они стали родителями для приемного сына Марселя. Соответствующим постом и фотографиями жена шоумена поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нотариуски.

Семья Мирошниченко празднует шесть месяцев вместе с Марселем

Девятого июня 2023 года мальчик стал членом большой семьи.

Жена телеведущего рассказала чувственную историю усыновления глазами малыша, от которого отказались биологические родители.

Инна Мирошниченко с Марселем (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Привет, я Марсель. Ровно полгода назад 9 июня воспитательница сказала, что ко мне пришли мама и папа. Я не понимал, что это такое, но пошел посмотреть. Там были вот эти двое и они мне понравились (дети на фото). Они говорят, что любят. И что нельзя облизывать ершик. Я пока не понимаю, почему. Думаю, что они не правы. Но в остальном я с ними очень счастлив", - написала женщина.

На опубликованных снимках можно увидеть не только Марселя, но и мальчика в объятиях родителей, которые позируют на фоне новогодней елки.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Кажется, я уже понимаю, что такое мама и папа. Это те, кто всегда рядом. Кто слушает. Кто обнимает. Кто успокаивает, когда плачу. Кто постоянно говорит, что любит. Я еще не знаю, что такое "любит", но мне это слово очень нравится", - добавила Инна.

Напомним, приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко, которого супруги забрали из житомирского детского дома, с рождения имеет проблемы со здоровьем.

24 ноября двухлетний Марсель перенес плановую операцию, и впереди мальчика ждет еще несколько хирургических процедур.

Пара также воспитывает двух собственных детей - 5-летнюю Мию и 3-летнего Марка.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раньше мы рассказывали, что Могилевская засветилась на прогулке с ребенком.

Также украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни.

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