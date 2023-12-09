Жена Тимура Мирошниченко растрогала сеть фото с приемным сыном и трогательным постом

Сегодня Тимур и Инна Мирошниченко празднуют шесть месяцев, когда они стали родителями для приемного сына Марселя. Соответствующим постом и фотографиями жена шоумена поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нотариуски.
Девятого июня 2023 года мальчик стал членом большой семьи.
Жена телеведущего рассказала чувственную историю усыновления глазами малыша, от которого отказались биологические родители.
Инна Мирошниченко с Марселем (фото: instagram.com/_inna_mi_)
"Привет, я Марсель. Ровно полгода назад 9 июня воспитательница сказала, что ко мне пришли мама и папа. Я не понимал, что это такое, но пошел посмотреть. Там были вот эти двое и они мне понравились (дети на фото). Они говорят, что любят. И что нельзя облизывать ершик. Я пока не понимаю, почему. Думаю, что они не правы. Но в остальном я с ними очень счастлив", - написала женщина.
На опубликованных снимках можно увидеть не только Марселя, но и мальчика в объятиях родителей, которые позируют на фоне новогодней елки.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
"Кажется, я уже понимаю, что такое мама и папа. Это те, кто всегда рядом. Кто слушает. Кто обнимает. Кто успокаивает, когда плачу. Кто постоянно говорит, что любит. Я еще не знаю, что такое "любит", но мне это слово очень нравится", - добавила Инна.
Напомним, приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко, которого супруги забрали из житомирского детского дома, с рождения имеет проблемы со здоровьем.
24 ноября двухлетний Марсель перенес плановую операцию, и впереди мальчика ждет еще несколько хирургических процедур.
Пара также воспитывает двух собственных детей - 5-летнюю Мию и 3-летнего Марка.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Раньше мы рассказывали, что Могилевская засветилась на прогулке с ребенком.
Также украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни.