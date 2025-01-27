Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно

Вчера вечером знаменитость вышла в Stories и показала перебинтованную руку.

"Я всегда знала, что кулинария к добру не приведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка, чтобы наложить швы. Ждем няню", - рассказала Мирошниченко.

Затем она поделилась подробностями, кто ей помог остановить кров и наложить повязку.

"Но оказалось, что мой муж умеет останавливать кровь. А сосед-хирург, к счастью, был дома и смог обработать рану", - отметила блогерша.

Также Инна рассказала, что она почти потеряла сознание от вида крови.



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Вскоре ее супруг показал Stories из больницы. Инна сидит с перебинтованной рукой в одном из медицинских центров. Судя по всему, собирались они впопыхах.

"Инна не даст загрустить в воскресный вечер", - с юмором отметил он.



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Также он отметил, что рану зашили.

"Инну немного подшили. Стала еще лучше. Просто она несколько дней назад купила новые хорошие ножи. Очень хорошие", - рассказал телеведущий.



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Затем блогерша рассказала своим подписчикам детали, что случилось. Оказывается она вынимала косточку из авокадо очень острым ножом и сильно поранилась.

"4 шва. Рана глубокая, но сухожилья целые. Так что все нормально. Не вынимайте косточку из авокадо новым керамическим ножом. Так как они и правда очень острые", - подчеркнула она.



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Напомним, пара познакомилась много лет назад, но серьезные отношения завязались в 2017 году. В начале 2018-го они поженились.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четырех детей. Биологическими являются лишь двое из них: 6-летняя Мия и 5-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину супруги усыновили или, как сами говорят, родили сердцем.



Тимур и Инна Мирошниченко со всеми детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)