Жена поймала мужа на измене благодаря его желанию получить скидку при покупках: детали "детективной" истории

Частный детектив поделилась историей о том, как удалось разоблачить мужа клиентки на факте супружеской измены. Женщина из провинции Квинсленд в Австралии обратилась к частному расследователю Кэсси, чтобы выяснить, имеет ли ее муж роман на стороне.

В ходе расследования выяснилось, что муж часто посещает Новый Южный Уэльс. Детектив попросила жену проверить банковский счет мужа и выяснить, где именно он совершал покупки в последнее время - в те дни, когда он был якобы "в командировке".

Сначала женщина проверила выписки с их совместных с мужем банковских счетов. Там она нашла трансакции в австралийском супермаркете Coles и хозяйственном магазине Bunnings, но там не было привязки к конкретной локации, а это сетевые магазины.

Детектив Кэсси посоветовала женщине проверить также электронные чеки в приложении и посмотреть, какие бонусы ее муж получал и в каком именно магазине. И это действительно помогло.

Оказалось, что мужчина во время своих "рабочих командировок" не ездил в Новый Южный Уэльс. В это время он бывал в пригороде столицы провинции Квинсленд, совсем близко к месту жительства его бывшей.

"Вот так, если бы он отказался от бонусных баллов и скидки в 10 долларов, то вся интрижка так бы и осталась тайной. Но скидка в 10 долларов в магазине - и все, теперь это будет очень дорогим разводом", - рассказала Кэсси.

В комментариях пользователи хвалили смекалку женщин и назвали идею проверки счетов - гениальной. Некоторые заметили, что возьмут этот способ на заметку - вдруг нужно будет кого-то проверить.

Однако были и такие, кто отметил, что обращение к детективу с подозрениями - это уже показывает, что в отношениях есть проблемы и развод станет вопросом времени.