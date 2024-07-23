Жена Павлика откровенно призналась, чем закончилась ее ссора с экс-женой певца

Екатерина призналась, что после длительной вражды из-за имущества ее возлюбленный и Лариса все-таки урегулировали конфликт.

Виктор Павлик разделил средства от продажи совместной квартиры поровну и выплатил кредит за свою часть.

Теперь пара счастливо живет и не вспоминает о скандальных отношениях с Созаевой.

По словам Репяховой, бывшая артиста больше не жалуется публично на свое состояние, как это было раньше.

"Сейчас ее нет в нашей жизни, слава Богу. Что с ней происходит, я не знаю. Эта тема не поднимается. Последнее, что нас связывало - продажа квартиры. То есть все закончилось на том, что квартиру поделили. И она забрала свою долю", - поделилась она.

"Ну как поделили, закрыли кредит. Виктор Франкович себе ничего не забрал. Просто половину отдали банку, а половина осталась ей. Якобы все довольны", - добавила знаменитость.

Что предшествовало скандалу

В 2020 году Лариса Созаева обвинила Екатерину Репяхову в том, что она отбила ее мужа, "хотя он не хотел уходить", и спокойно готовилась к свадьбе, пока ее сын умирал.

После смерти 21-летнего Павла в августе 2020 года Созаева заявила, что ее выселяют из квартиры, в которой она жила с сыном от Виктора Павлика.

Это жилье было приобретено в кредит во время их брака, и после развода певец обещал его выплатить.

По словам Созаевой, Павлик сообщил ей, что больше не в состоянии выплачивать кредит и необходимо продать квартиру. На этом также настаивала Екатерина Репяхова.

Лариса Созаева (фото: instagram.com/lora.sozaeva)

Молодая жена артиста утверждала, что из-за огромных ежемесячных выплат по кредиту и высоких коммунальных расходов они с Виктором Франковичем и их маленьким сыном вынуждены жить в съемной квартире.

Она возмущалась тем, что муж продолжает "содержать" бывшую жену, которая не может оплачивать счета самостоятельно.

Из-за квартирного вопроса отношения между Репяховой и Созаевой обострились до предела. Бывшая жена певца назвала его нынешнюю жену "хладнокровной тварью", за что получила судебный иск.