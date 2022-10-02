Жена главного разведчика Украины рассказала о жизни во время войны

По словам Марианны, она не покидала Киев с начала полномасштабного вторжения врага. Хотя мужчина предупредил ее о наступлении накануне.

"Вечером 23 февраля мужчина сказал мне, что в 5:00 утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся не дома. Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель, по выдаче оружия и амуниции. Все находились в ожидании", - рассказала Марианна.

Она также призналась: жизнь жены военного - это постоянное ощущение возможной опасности, к которому впоследствии привыкаешь:

"Мирного времени как такового для моей семьи почти не было. Через несколько месяцев после того, как я познакомилась со своим будущим мужем, начали разворачиваться драматические события на Майдане. Потом, как вы знаете, все пошло-поехало: аннексия Крыма, бои на Донбассе . Впоследствии началась АТО, куда Кирилла отправили одним из первых. Я привыкла жить в постоянном состоянии подготовки и ожидания", - добавляет она.

С 24 февраля Марианна постоянно вместе с мужем, даже в критические моменты, и, несмотря на постоянную угрозу жизни, не теряет чувство юмора.

"Помню, как в один из первых дней вторжения включился сигнал воздушной тревоги, меня повалили на пол, сверху был Кирилл Алексеевич, а на нем еще с десяток парней. И я кричу: "Господи, Боже мой, если меня не убьет есть ракета, то вы точно задушите.

Так же в жизни семьи Будановых находится время для романтики: "Возможно, у кого это не очень сочетается с образом генерала, но мы с мужем пишем друг другу записки с пожеланиями на день".

Марианна Буданова – психолог по образованию. Поэтому она дает профессиональные советы украинцам, как справиться с тревогами во время войны:

"Всем согражданам я хотела бы посоветовать ни в коем случае не падать духом. Потому что мы все, и я вместе с вами, являемся тылом для наших военных. Даже украинские дети продают черешни или делают игрушки для того, чтобы продать и перечислить средства на ВСУ. И еще один момент: ни в коем случае нельзя привыкать к войне. Нужно понимать, что война - это лишь определенный заканчивающийся промежуток времени".