Жена Бибера спровоцировала слухи о расставании с певцом

Дело в том, что 30-летний певец не обновлял свои соцсети с начала ноября. Многие надеялись, что он сделает исключение в честь дня рождения своей жены, но этого не произошло.

На днях Хейли Бибер, возлюбленная музыканта, отпраздновала свое 28-летие. Модель устроила вечеринку с темой "Мартини", на которую пригласила своих близких подруг, среди которых были Кендалл Дженнер и Лори Харви.

Хейли поделилась в Instagram фото с мероприятия, однако на них не было ни одного снимка с Джастином.

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Реакция в сети была разнообразной. Некоторые пользователи предположили, что Бибер остался дома с ребенком, чтобы его жена могла насладиться отдыхом, и поэтому его отсутствие на празднике не стоит воспринимать как нечто необычное.

Другие же отметили, что, несмотря на отсутствие на вечеринке, певец мог бы поздравить свою возлюбленную с днем рождения в соцсетях, как это обычно происходит, но он этого не сделал.

"Она подарила ему ребенка, а он даже не собирается поздравить ее с днем рождения!", "Где поздравления с днем рождения для твоей жены, бро? Ты тормозишь", "Она перестала выкладывать с ним фотографии, хотя до этого всегда делилась ими. Я считаю, что они расстались, они уже давно вместе не выходили на публику", - пишут юзеры.

Джастин Бибер с женой (фото: instagram.com/justinbieber)

Самые же преданные поклонники певца отмечают, что поздравить близкого человека можно и лично, а делать это публично никто не обязан.

Однако многие фанов Джастина больше волнуются не за его отношения с женой, а за его психическое состояние. Его исчезновение из публичного поля связывают с недавним скандалом с Пи Дидди.

Источники сообщили, что этот инцидент серьезно повлиял на певца. По их словам, Джастин почти не покидает дом, и если раньше это объясняли его обязанностями по уходу за ребенком, то теперь его близкие уверены, что проблема гораздо серьезнее.

Как связан Бибер с P.Diddy

22 августа у Джастина Бибера и его жены родился их первый ребенок - сын Джек Блюз. Через несколько недель после этого бывший наставник музыканта Пи Дидди (Шон Комбс) был арестован по обвинениям в секс-торговле и рэкете.

В сети высказываются предположения, что в подростковом возрасте Бибер мог подвергаться негативному влиянию со стороны продюсера. Известно, что в возрасте 15 лет Джастин провел 48 часов в компании рэпера, а видео с этим уикендом было опубликовано на YouTube.

Скриншот с видео

В другом видео парень запечатлен в измененном состоянии сознания на одной из известных вечеринок Комбса. По мнению правоохранительных органов, на этих вечеринках могли иметь место случаи насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних.