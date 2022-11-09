Жена Арестовича о политических амбициях мужа: "Будет хорошим президентом"

Алексей Арестович в случае баллотирования на выборах президента Украины и победы на них мог бы стать "хорошим" главой государства, считает его жена Анастасия.

Отвечая на вопрос ведущей о недавнем заявлении Арестовича в одном из интервью о том, что если Владимир Зеленский не станет баллотироваться на второй срок, то он сам "с радостью" пойдет в президенты, Анастасия с улыбкой вспомнила историю их знакомства.

"Когда мы еще с ним встретились, он сказал - я буду президентом", - припомнила она.

Готова ли стать женой президента?

Анастасия также высказалась о том, готова ли она гипотетически справиться с ролью первой леди, со всей ответственностью выполняя соответствующие обязательства.

"Я могу сколько угодно об этом думать... Будем смотреть по обстоятельствам. Я не думаю, что Елена Зеленская тоже когда-то думала, что она станет женой президента", - отметила она.

Каким президентом может быть Арестович?

Размышляя о такой возможности Анастасия поделилась мыслями, что, как ей кажется, Арестович "будет хорошим президентом", и рассмеялась. Но после уже без иронии озвучила мнение, на чем бы сконцентрировал внимание ее супруг в случае избрания на высокий пост главы государства, и что бы смог сделать.

"На самом деле для меня, как мамы, важно, чтобы такая ситуация, как сейчас (война - Ред.) - больше никогда не повторилась. Потому что мы - мамы мальчиков. И когда начинался конфликт в 2014 году, некоторым мальчикам было по 14 лет, которые сейчас воюют. Я не думаю, что они тогда думали, что их судьба сложится таким образом...

В моих интересах - чтобы такое не повторилось. И я уверена в том, что Алексей может провести такие изменения в стране, создать такие условия, чтобы действительно такой конфликт больше не повторился. Чтобы Украина была настолько сильной, чтобы больше не возникла ситуация, когда у кого-то появится мысль, что такое возможно - приходить на нашу территорию и что-то отобрать", - подчеркнула Анастасия.

Видео: жена Алексея Арестовича высказалась об амбициях мужа и рассказала, каким бы он был президентом