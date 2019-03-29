Вже не дружба: розкрита таємниця Ані Лорак та Лазарєва

Ані Лорак і Сергій Лазарєв відчувають один до одного вже не просто дружні почуття. Поступово між ними дійсно зароджуються стосунки, про які останнім часом так багато говорять прихильники артистів.

Сімейний психолог Ганна Хникіна розповіла, що ж насправді пов'язує Ані Лорак і Сергія Лазарєва і дала відповідь на хвилююче багатьох питання: чому зірки ще досі не разом.

За словами психолога, зараз у Кароліни і Сергія багато точок дотику, щоб дружити. Але ці точки - загальні інтереси, захоплення, погляди - обумовлені їх професією.

Якщо звернути увагу на те, що Лорак і Лазарєв - яскраві, доглянуті, з високою самооцінкою - тягнуться один до одного (адже вони дійсно їздять разом відпочивати і публікують спільні фото у соціальних мережах, на вечірках сидять за одним столиком тощо), то вони "симпатичні один одному і насолоджуються спілкуванням".

"Судячи з того, як розвиваються події, між ними вже не дружба, але ще й не роман. Вони створили чудовий фундамент і тільки від Сергія та Ані залежить - вони побудують на ньому любов чи ні", - зазначає Хникіна.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/lazarevsergey)

У той же час російська таролог і екстрасенс, яка розповідає про особисте життя зірок шоу-бізнесу, розповіла, що Ані Лорак не любить Сергія Лазарєва і вже точно не перебуває з ним у відносинах.

Крім того, не так давно роман двох зірок прокоментували і в оточенні самої Лорак. Джерело, наближене до української співачки, зазначило, що Ані Лорак і Лазарєв "дуже хороші друзі". А всі розмови в ЗМІ у Кароліни називають "хворими фантазіями".