Ми на іншій планеті: перелякані іноземці в Ухани чекають евакуації

Смертельний коронавірус в Китаї забрав життя 56 осіб, а майже 2000 осіб вже заразилися цією небезпечною хворобою. Фіксують спалахи захворювання і в інших країнах і за даними китайських медиків, вірус почав поширюватися набагато швидше.

Деякі країни ввели додаткові заходи безпеки та перестали приймати літаки з Китаю. Деякі, в тому числі та Україна, обмежилися превентивними методами – перевіряти температуру пасажирів і при необхідності відправляти на огляд до лікаря.

Китайське місто Ухань, в якому почалася епідемія, повністю перекрито і заблоковане військовими. Однак там залишилися іноземні громадяни, яких готують до евакуації. Громадянин Франції Валантен Изарн розповів журналістці Міжнародного французького радіо про ситуацію в Ухані.

"Наша група включена в список людей, яких будуть евакуювати. Нам повідомили про це позавчора пізно ввечері. Вчора з нами зв'язалися люди з міністерства закордонних справ, запитали дані паспорта та дату народження. Ми тільки що отримали мейл від консульства, яке не знає ні дати, ні часу евакуації", - розповів громадянин Франції.

Він додав, що евакуювати іноземців через місто Чанчунь, де їм доведеться провести два тижні в карантині.

"Коли ми їхали в Китай, ми, як і всі знали, що там починається епідемія. Але французькі ЗМІ розповідали, що там немає нічого небезпечного. Ми навіть не в місті. Ми приблизно у 20 км, тобто в 40 хвилинах їзди від центру. Але ми все ж таки в зоні Уханя, закритого на карантин. Так що позавчора ввечері ми спробували виїхати. Зібрали валізи, взяли машини близько півночі, щоб доїхати до Чанчуня, де знаходиться міжнародний аеропорт. Хотіли сісти на літак і полетіти у Францію", - розповіла Валантен.

Проте скрізь були блокпости військових і виїхати із зони карантину виявилося неможливо. Громадяни Франції повернулися в готель і там сидять під замком вже кілька днів. Спілкуються тільки один з одним. Працівники готелю приносять їм трохи їжі – рис, локшину. Рибу французи їсти не ризикують, бо є інформація, що вірус може передаватися і через неї.

"Закінчуються маски та дезинфікуючий гель для рук. Їх практично неможливо знайти у всій зоні карантину Уханя. Немає ні в одній аптеці! У нас є ще кілька. Але не сотні. Намагаємося максимально їх економити", - додав Изарн.

Він зазначив, що вулиці міста порожні та нагадують кадри постапокаліптичного фільму.

"Найшокуюче – це машини швидкої допомоги, водії, які одягнені, як космонавти. Ні сантиметра шкіри не видно. Але чи це дійсно захищає їх? Цього ніхто не може сказати. Коли така машина проїжджає – це справляє враження. Питаєш себе, на який ми, взагалі, планеті. Все це – наче науково-фантастичний фільм", - поділився враженнями Валантен.

А от українець, який живе в Китаї розповів, що вірус з'явився в Ухані ще на початку грудня. Про це пише "24 канал".

Український студент зазначив, що перші випадки захворювання з'явилися у районі Уханя, біля Ханькоу. Ніхто не звернув уваги на захворювання, так випадків було небагато. Тривогу забили тільки тоді, коли випадки зараження стали масовими. Українець каже, що влада почала діяти швидко, через те, що бояться повторення епідемії 2002-2003 років.

Громадські місця в Ханькоу почали закривати ще до того, як у ЗМІ просочилася інформація про вірус.

"Вони зараз роблять все, щоб залишитися на своїх посадах", - додав українець.