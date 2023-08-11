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"Вторая жизнь" Каховской ГЭС: нужно ли ее отстраивать и какие есть альтернативы

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

После подрыва россиянами Каховской ГЭС остро стоит вопрос о целесообразности ее восстановления. Пока специалисты не могут прийти к единому мнению. С одной стороны, Украине надо откуда-то получать электроэнергию, с другой - есть современные альтернативы, которые будут рентабельнее ГЭС.

Об этом пишет Экологическая группа "Печеніги" в Facebook.

Целесообразно ли отстраивать Каховскую ГЭС

"Восстановление Каховской ГЭС нецелесообразно. Мнение экологических организаций по этому проекту совпадает с мнением ученых", - заявляют в экологической группе.

18 июля без предварительного обсуждения с общественностью правительство приняло решение отстроить Каховскую ГЭС. Примечательно, что оценка влияния этого проекта на окружающую среду проведена не была.

Однако члены Украинской климатической сети высказались категорически против этого решения.

"Экодія" и другие организации в общей позиции подчеркнули, что такие поспешные и невзвешенные решения могут поставить Украину перед угрозой повторения подобной катастрофы в будущем", - предостерегают экологи.

Какая есть альтернатива Каховской ГЭС

Представители Украинской природоохранной группы отметили, что единственную утраченную функцию Каховской ГЭС - энергогенерацию можно компенсировать, покрыв лишь 1% обмелевшего водохранилища солнечными панелями.

Каховская платформа, которую инициировали и в состав которой вошли члены Украинской климатической сети, уже приступила к разработке моделей комплексных решений по восстановлению территорий вокруг Каховской ГЭС.

Экологическая группа "Печеніги" полностью поддерживает позицию коллег, и считает, что решение по восстановлению Каховской ГЭС должно было приниматься после всесторонней оценки экономического и экологического эффекта трех возможных вариантов:

  • полного восстановления Каховского гидроузла и, соответственно, Каховского водохранилища
  • разных вариантов частичного восстановления этих объектов с альтернативным использованием незатопленной территории
  • отказа от восстановления с альтернативным использованием незатопленной территории

Так выглядит сейчас Каховская ГЭС (фото: facebook.com/GazetaSvit)

Экономически выгодно ли отстраивать Каховскую ГЭС

Ученые говорят о низкой рентабельности использования Каховской ГЭС даже после восстановления.

"Такие экосистемные услуги как накопление биомассы, регуляция поверхностного стока и оттока веществ, противодействие наводнению и эрозии, регуляция климата и улучшение качества воздуха, рекреация и оздоровление и т. п. по соответствующим методикам оцениваются в сумму в 172 млрд/год. Таким образом, эта ГЭС производит за год электроэнергии на сумму, которая составит всего лишь 8,9% от стоимости экосистемных услуг", - ранее заявил заместитель директора Института ботаники НАН Украины Яков Дидух.

Также специалисты утверждают, что потери от испарения воды в Каховском водохранилище составляли 70%. Экономически более выгодны коллекторные системы, которые используются в Саудовской Аравии, Эмиратах, Кувейте.

 

Ранее мы готовили обширное интервью с археологом Эвелиной Кравченко о том, какие находки можно обнаружить на месте Каховской ГЭС.

Читайте также, что после подрыва Каховской ГЭС впервые за 20 лет в Черное море вернулись мраморные крабы.

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Каховская ГЭС