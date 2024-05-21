Дрожь пробирает: 7 причин, почему есть постоянное чувство холода

Нервная анорексия

Нервная анорексия, расстройство пищевого поведения, часто является причиной непереносимости холода.

Люди с нервной анорексией имеют меньшую мышечную массу и меньше жировой ткани, что приводит к чувствительности к низким температурам.

К другим симптомам нервной анорексии относятся:

депрессивное состояние;

сухость во рту;

сухая, пятнистая, желтоватая кожа;

тонкий волосяной покров;

ухудшение памяти и когнитивных функций;

истончение костей.

Если есть подозрение на это расстройство, для дальнейшей диагностики и лечения следует обратиться к врачу.

Изменение уровня сахара в крови

Гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови, может вызвать озноб. У людей с диабетом может развиться гипогликемия, если они принимают слишком много инсулина или едят недостаточно углеводов.

Среди других причин гипогликемии:

несбалансированная диета;

длинные интервалы между приемами пищи;

тяжелая менструация.

Люди с гипогликемией также могут ощущать нечеткость зрения, спутанность сознания и слабость.

Кроме этого, осложнением нелеченого высокого уровня сахара в крови является периферическая нейропатия, повреждающая нервы в руках и ногах.

По словам Маргариты Рор, терапевта из Медицинского центра Лангоне в Нью-Йорке, при развитии этого заболевания ощущается онемение, а иногда и боль в руках и ногах.

Поскольку эти нервы также отвечают за посыл сигналов в мозг относительно температурных ощущений, руки и ноги могут быть холодными.

Обезвоживание

Невозможность согреться может являться признаком того, что вам нужно пить больше воды. Жидкость в организме, помогающая регулировать температуру тела, составляет более двух третей веса вашего тела.

Как отмечают диетологи, вода удерживает тепло, поэтому при обезвоживании тело становится более чувствительным к экстремальным температурам.

Кроме ощущения холода, к симптомам обезвоживания относятся:

спутанность сознания;

моча черного цвета;

головокружение;

сухость во рту и коже;

меньшее потоотделение и мочеиспускание;

усталость.

Гипотиреоз

Постоянное чувство холода является распространенным симптомом гипотиреоза, что означает, что щитовидная железа выделяет низкий уровень тиреотропного гормона.

Без должного уровня гормонов щитовидной железы метаболизм замедляется, что мешает вырабатывать достаточное количество тепла. К симптомам гипотиреоза относятся:

сухость волос и кожи;

выпадение или поредение волос;

более тяжелые или нерегулярные менструации;

увеличение веса без видимых причин.

Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия - одна из самых распространенных причин постоянного ощущения холода. Ведь железо помогает эритроцитам переносить кислород по всему телу для выработки тепла.

Низкий уровень железа может замедлить работу щитовидной железы, что приводит к гипотиреозу и заставляет чувствовать холод.

Среди симптомов железодефицитной анемии:

ломкость ногтей;

трудности с концентрацией внимания;

бледность кожи;

одышка.

Недостаток сна

Недосыпание разрушает нервную систему, что может привести к изменениям в системах организма, регулирующих температуру тела.

Исследования показали, что недостаток сна может оказать негативное влияние на ваш метаболизм. А нарушение метаболизма может привести к ощущению холода.

Хотя это может исправиться соблюдением спящего режима и достаточным количеством отдыха, при бессоннице или других расстройствах следует дополнительно обратиться за помощью специалиста.

Плохое кровообращение

Нарушение кровообращения, из-за которого кровь не поступает в конечности, может быть причиной того, что руки и ноги холодные, а другие части тела - теплые.

Например, болезнь Рейно влечет за собой временное сужение кровеносных сосудов в руках и ногах, когда они испытывают холод.

Курение и болезни сердца также могут вызвать проблемы с кровообращением. К примеру, заболевание сердца приводит к тому, что сердце работает не так эффективно, а курение сужает кровеносные сосуды.