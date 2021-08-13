Археологи знайшли давньоримський фаст-фуд, якому 2000 років: тепер він відкритий для туристів (фото)

У Помпеї ще торік археологи розкопали і відновили прилавок стародавнього закладу, в якому подавали їжу та напої, аналогічно сучасним ресторанам швидкого харчування. Про це повідомляє ancient-archeology.com. Так, цьому закладу вже 2 000 років і називається він Термополій. В перекладі з латині це означає прилавок із гарячими напоями, і його вперше відкрили для відвідувачів 12 серпня. Археологи фаст-фуд знайшли на ділянці Regio V на території археологічного парку міста Помпеї. Колись там стародавні римляни могли замовити свинину, рибу, равликів і яловичину. За словами археологів, в процесі розкопок були знайдені сліди приготування страв та залишки кісток качок і подрібненої квасолі, яка використовувалася для зміни вина. Apre al pubblico dal 12 agosto il #Termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce durante gli ultimi scavi in un’area della citt&agrave; antica mai prima indagata. pic.twitter.com/gPhWQAwkkV — Pompeii Sites (@pompeii_sites) August 6, 2021 Окрім того, були знайдені залишки кухонного посуду, серед якого були бронзова чаша для пиття, керамічні глечики і посудини для вина. Також, цей прилавок є першим зі знайдених у первозданному вигляді 80 подібних закладів. Зокрема, він прикрашений фресками та є круглі отвори для зберігання глечиків. Як розповів Массімо Осанна, генеральний директор Археологічного парку Помпей, Термополій дає можливість поринути у повсякденне життя в древніх Помпеях. Важливо, що цю дивовижну знахідку розкопали в цілості, каже директор. Як відомо, Помпеї були закопані під шаром попелу і лави після виверження вулкана Везувій у 79 році н. е. За оцінками вчених тоді загинули від 2 до 15 тисяч жителів міста. Наразі археологи вже розкопали приблизно дві третіх міста. В Помпеях для туристів відкрили давньоримський фаст-фуд (фото: t.me/rian_ru) Another incredible discovery in #Pompeii, where the archaeologists found an ancient #Termopolio adorned with vibrantly coloured frescos and still remains of food in the storage facilities. #Italy #Archaeology #AncientRome pic.twitter.com/Q7L7czw59x — Diego Solinas (@solinas_diego) December 26, 2020 Extraordinary discovery in #Pompeii ! #streetfood lovers: here’s how you would have enjoyed your treat during your visit to #Italy 2000 yrs ago. Traces of food still in the containers and beautiful paintings to decorate the venue. A-M-A-Z-I-N-G!!! #Termopolio #Italy https://t.co/zLmU7IBcCP — Laura Carpini (@LauraCarpini) December 27, 2020 A #pompei ritrovarata un antica tavola calda...era in #lockdown da 2000 anni #termopolio pic.twitter.com/HTqzoadlzn — La scimmia (@annidicera) December 26, 2020 Раніше ми повідомляли, що під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч. Також у Запорізькій області археологи виявили рідкісне поховання XV століття.