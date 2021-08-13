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Археологи знайшли давньоримський фаст-фуд, якому 2000 років: тепер він відкритий для туристів (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Помпеї ще торік археологи розкопали і відновили прилавок стародавнього закладу, в якому подавали їжу та напої, аналогічно сучасним ресторанам швидкого харчування.

Про це повідомляє ancient-archeology.com.

Так, цьому закладу вже 2 000 років і називається він Термополій. В перекладі з латині це означає прилавок із гарячими напоями, і його вперше відкрили для відвідувачів 12 серпня.

Раніше ми повідомляли, що під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч.

Також у Запорізькій області археологи виявили рідкісне поховання XV століття.

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