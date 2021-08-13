Археологи знайшли давньоримський фаст-фуд, якому 2000 років: тепер він відкритий для туристів (фото)

Так, цьому закладу вже 2 000 років і називається він Термополій. В перекладі з латині це означає прилавок із гарячими напоями, і його вперше відкрили для відвідувачів 12 серпня.

Археологи фаст-фуд знайшли на ділянці Regio V на території археологічного парку міста Помпеї. Колись там стародавні римляни могли замовити свинину, рибу, равликів і яловичину.

За словами археологів, в процесі розкопок були знайдені сліди приготування страв та залишки кісток качок і подрібненої квасолі, яка використовувалася для зміни вина.

Окрім того, були знайдені залишки кухонного посуду, серед якого були бронзова чаша для пиття, керамічні глечики і посудини для вина.

Також, цей прилавок є першим зі знайдених у первозданному вигляді 80 подібних закладів. Зокрема, він прикрашений фресками та є круглі отвори для зберігання глечиків.

Як розповів Массімо Осанна, генеральний директор Археологічного парку Помпей, Термополій дає можливість поринути у повсякденне життя в древніх Помпеях. Важливо, що цю дивовижну знахідку розкопали в цілості, каже директор.

Як відомо, Помпеї були закопані під шаром попелу і лави після виверження вулкана Везувій у 79 році н. е. За оцінками вчених тоді загинули від 2 до 15 тисяч жителів міста.

Наразі археологи вже розкопали приблизно дві третіх міста.

В Помпеях для туристів відкрили давньоримський фаст-фуд (фото: t.me/rian_ru)