ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дракони і не тільки: у Дніпрі відсвяткували Китайський Новий рік

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 07 лютого 2022 13:33
Дракони і не тільки: у Дніпрі відсвяткували Китайський Новий рік Фото: у Дніпрі відсвяткували Китайський Новий рік (gorsovet.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі вперше масштабно відзначають Китайський Новий рік. Основною локацією обрано вулицю Барикадну, до свята її перетворили на міні-версію кварталу Чайна-таун. Підготовка до зустрічі Китайського Нового року тривала близько двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна.STYLER.

"Це свято дуже яскраве, наповнене традиціями. Ми підготували фуд-корт з автентичною китайською їжею, були театралізовані вистави, інвенти, також були майстер-класи з каліграфії, китайської мови, культури. Ми намагалися максимально занурити наших гостей в атмосферу Чайна-тауна", - розповів співорганізатор свята Денис Жаткін.

"Родзинкою" свята став танець Золотого дракона, який символізує перемогу добра над злом, розповіла піар-менеджер та співорганізатор заходу Влада Миколюк:

"Кращий комплімент, який я за сьогодні почула, це коли житель Монреаля, який живе біля реального Чайна-тауну, сказав що наш у Дніпрі набагато святковіший і красивіший. Ми дали завдання нашим місцевим театрам вивчити традиційний китайський театр Цзацзюй та міфологію вигнання злого Ня відтворили це на вулиці Барикадній у Дніпрі”.

Як зазначив керівник управління культури департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Євген Хорошилов, зустріч Китайського Нового року у Дніпрі наголошує на мультикультурності та багатонаціональності нашого міста.

"У Дніпрі немає конфліктів щодо різних культур, релігій. Дніпро з великим відривом лідирує у конкурсі Українського культурного фонду на здобуття титулу "Культурна столиця", тому в Дніпрі можливі і проходитимуть різноманітні культурні івенти, які залучатимуть туристів з інших міст та країн", - сказав Хорошилов.

Щоб зустріти Китайський Новий рік на Барикадній, зібралося майже все місто. Така велика кількість людей стала сюрпризом для організаторів.

Дракони і не тільки: у Дніпрі відсвяткували Китайський Новий рік

Дракони і не тільки: у Дніпрі відсвяткували Китайський Новий рік

Як повідомлялось, святкові події в рамках Китайського Нового року у Дніпрі проходили на різних локаціях 5 та 6 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
LITE
Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"
Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"