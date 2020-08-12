Бійка з поліцією на українському курорті: з'явилося відео резонансного інциденту

На курорті в Затоці сталася бійка між чоловіками та правоохоронцями, в результаті чого постраждав поліцейський, а для затримання порушників співробітниками Нацгвардії довелося застосувати спецзасоби і фізичну силу.

12 серпня у поліції розповіли подробиці про інцидент, що стався кілька днів тому, і опублікували відео з нагрудних камер "копів". 27-річному правопорушнику слідчі повідомили про підозру у ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК, передали в Білгород-Дністровському відділі поліції в Одеській області.

"Відомості за фактом отримання тілесних ушкоджень молодшим учасником конфлікту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що конфлікт між військовослужбовцями та громадянами почався з невиконання одним з них законних вимог правоохоронців. До військових звернувся перехожий і розповів, що чоловік погрожував йому ножем. Коли бійці НГУ вирішили перевірити таку інформацію, молодий чоловік відмовився виконати вимоги та почав проявляти агресію. На допомогу йому прийшов інший чоловік, втрутився у конфлікт і завдав тілесні ушкодження поліцейському.

Раніше в поліції повідомляли, що інцидент стався через порушення правил карантину чоловіками в торговому наметі. Так, патрульні виявили там гвардійців, які сперечалися з двома чоловіками (один з них виявився неповнолітнім). Тоді один з них застосував у бік правоохоронців газ дратівливої дії. В ході бійки поліцейський отримав тілесні ушкодження у вигляді забиття та струс головного мозку, старшого порушника вдалося затримати, а молодший звернувся за допомогою в медичний заклад і розповів, що тілесні ушкодження отримав від правоохоронців. Після цього інцидент викликав значний резонанс в суспільстві.

У поліції розповіли, що тепер 27-річному правопорушнику загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

За словами начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександра Гнєдова, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ведеться слідство.

До розслідування всіх обставин події та об'єктивного надання правової оцінки діям кожного з учасників інциденту долучилися співробітники Управління внутрішньої безпеки.

На опублікованому ролику видно, як чоловік бив правоохоронця, закидали пляшками з холодильника в торговому наметі й відмовлявся виконувати вимоги.

Відео: У Затоці сталася бійка з поліцейськими

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Рівному поліцейський стріляв у велосипедиста, було відкрито справу.