У Рівному поліцейський стріляв у велосипедиста, відкрито справу

Фото: поліція (facebook.com patrolpolice.gov.ua)

Пораненого велосипедиста госпіталізували

У Рівному поліцейський підстрелив велосипедиста. Правоохоронці відкрили за фактом кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Справу будуть розслідувати слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому.

Вказано, що вночі 10 серпня надійшло повідомлення з Рівненської міської лікарні про те, що до них доставлено 29-річного міського з ушкодженням тулуба від пострілу гумовою кулею.

"Як встановлено зі слів потерпілого, він близько 2 години ночі 10 серпня рухався на велосипеді по вулиці Поповича в м. Рівне, і саме в цей час працівники поліції застосували до нього травматичний пристрій для відстрілу гумових куль, у результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження", - вказано у повідомленні.

Справу відкрито за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру поліцейському і його спільнику, які влаштували бійку в одному з кафе Харкова.

Як писало РБК-Україна, наприкінці червня у житловому масиві Райдужний в Одесі сталася бійка, під час якої поліцейський застосував пістолет, щоб її припинити; у результаті ніхто не постраждав.