Драка с полицией на украинском курорте: появилось видео резонансного инцидента

На курорте в Затоке произошла драка между мужчинами и правоохранителями, в результате чего пострадал полицейский, а для задержания нарушителей сотрудниками Нацгвардии пришлось применить спецсредства и физическую силу.

12 августа в полиции рассказали подробности об инциденте, произошедшем несколько дней назад, и опубликовали видео с нагрудных камер "копов". 27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, передали в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

"Сведения по факту получения телесных повреждений младшим участником конфликта внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конфликт между военнослужащими и гражданами начался с невыполнения одним из них законных требований правоохранителей. К военным обратился прохожий и рассказал, что мужчина угрожал ему ножом. Когда бойцы НГУ решили проверить такую информацию, молодой человек отказался выполнить требования и начал проявлять агрессию. На помощь ему пришел другой мужчина, вмешался в конфликт и нанес телесные повреждения полицейскому.

Ранее в полиции сообщали, что инцидент произошел по причине нарушения правил карантина мужчинами в торговой палатке. Так, патрульные обнаружили там гвардейцев, которые спорили с двумя мужчинами (один из них оказался несовершеннолетним). Тогда один из них применил в сторону правоохранителей газ раздражающего действия. В ходе драки полицейский получил телесные повреждения в виде ушиба и сотрясения головного мозга, старшего нарушителя удалось задержать, а младший обратился за помощью в медицинское учреждение и рассказал, что телесные повреждения получил от правоохранителей. После этого инцидент вызвал значительный резонанс в обществе.

В полиции рассказали, что теперь 27-летнему правонарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По словам начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александра Гнедова, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие.

К расследованию всех обстоятельств происшествия и объективного предоставления правовой оценки действиям каждого из участников инцидента подключились сотрудники Управления внутренней безопасности.

На опубликованном ролике видно, как мужчина бил правоохранителя, забрасывал бутылками из холодильника в торговой палатке и отказывался выполнять требования.

Видео: В Затоке произошла драка с полицейскими

Как сообщалось ранее, недавно в Ровно полицейский стрелял в велосипедиста, было открыто дело.